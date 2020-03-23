На границе Турции и Греции вспыхнул конфликт, во время которого греческих пограничников обстреляли газовыми гранатами
Инцидент на границе двух государств произошел на фоне попытки мигрантов прорваться в Евросоюз со стороны Турции. Греческие пограничники попытались остановить беженцев и распылили для этого ядовитую смесь (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).
В этом конфликте турецкие военные выступили на стороне беженцев. В ответ на действия пограничников они выпустили в их сторону гранаты со слезоточивым газом.
Судя по данным тепловизоров десятки греческих силовиков противостояли сотням, если не тысячам беженцев. В свою очередь, мигранты начали готовить конструкции для штурма пограничных ограждений. На границе двух стран появились километры колючей проволоки и облака газа над позициями обеих сторон.
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В Турции прокомментировали инцидент с обстрелом греческих пограничников. Там заявили, что беженцы якобы просто играли в футбол у границы, поэтому военные получили приказ их защищать. В свою очередь, греческая сторона пока никак не прокомментировала случившееся.
Ранее мы писали о том, что Турция посылает толпы беженцев в Европу, помогая им с беспилотников.
Турецкие военные, которые ведут наблюдение с дронов, предоставляют беженцам информацию о наиболее удобных для "перехода" участках.
При этом на греко-турецкой границе уже произошли столкновения. Около 500 мигрантов попытались сломать пограничный забор и попасть в Грецию.
Греческая полиция заявила, что использовала слезоточивый газ, чтобы отразить наступление мигрантов к югу от пограничного перехода Кастаниес. Правоохранители заявили, что турецкая полиция также применила слезоточивый газ на греческой границе. Столкновения начались в 2 часа ночи и продолжались около двух часов.
По оценкам, около 2000 мигрантов все еще стоят лагерем на греко-турецкой границе. Они подготовили некие конструкции для штурма пограничных ограждений.
Несколько недель назад Турция объявила свои границы с Европой открытыми и призвала мигрантов и беженцев, проживающих в этой стране, попытаться пересечь границу с Грецией - членом Евросоюза.
Напомним, границу ЕС берут штурмом, беженцы вышли из-под контроля.
Как сообщала Politeka, границу взяли штурмом, срочно стянут спецназ, в ход пошли газ и гранаты: кадры масштабного ЧП.
Также Politeka писала, что мощный пожар охватил лагерь, есть жертвы: подробности и кадры трагедии.