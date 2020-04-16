ВСУ уничтожили позиции боевиков на Донбассе, опубликовав видео своей грандиозной победы
Как сообщает Politeka.net, кадры мощного ответа военных российским террористам опубликовал волонтерский фонд "Повернись живим" на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
В итоге защитникам удалось ликвидировать одного стрелка и уничтожить вражеский ПТРК, оккупантам не поздоровилось.
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"Знаете, что действительно понимают российские террористы? Только силу. Доказательством этого является видео ниже, которое было снято далеко не сегодня, но актуально в любое время", – пишут авторы ролика.
По их словам, на видео запечатлено, как установленный на холме ПТРК (ПТУР) террористов ждет своей цели – украинских защитников. В течение нескольких недель он выпустил около десяти вражеских ракет, но, к счастью, ни одна из них не попала по позициям ОС.
"Благодаря удачным действиям наших военных удалось обнаружить и уничтожить вражеского стрелка. С начала войны эти ракетные комплексы нанесли значительных потерь нашему войску, поэтому каждый раз, когда уничтожается нечто подобное, переполняет гордость за нашу армию", – подчеркнули волонтеры.
Напомним, в сеть слили кадры нового мощного вооружения разведки ВСУ.
Как сообщала Politeka, кадры огненного удара ракеты "Нептун" слили в сеть, украинцы ликуют.
Также Politeka писала, что Украина потеряла своего защитника, остались жена и сын: "Ушел за другом".