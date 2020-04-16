ВСУ уничтожили позиции боевиков на Донбассе, опубликовав видео своей грандиозной победы

Как сообщает Politeka.net, кадры мощного ответа военных российским террористам опубликовал волонтерский фонд "Повернись живим" на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

В итоге защитникам удалось ликвидировать одного стрелка и уничтожить вражеский ПТРК, оккупантам не поздоровилось.

"Знаете, что действительно понимают российские террористы? Только силу. Доказательством этого является видео ниже, которое было снято далеко не сегодня, но актуально в любое время", – пишут авторы ролика.

По их словам, на видео запечатлено, как установленный на холме ПТРК (ПТУР) террористов ждет своей цели – украинских защитников. В течение нескольких недель он выпустил около десяти вражеских ракет, но, к счастью, ни одна из них не попала по позициям ОС.

Як українські військові протидіють ворожим ПТРК Знаєте, що дійсно розуміють російські терористи? Тільки силу. Доказом цього є відео нижче, що було зняте далеко не сьогодні, проте є актуальним у будь-який час. На відео ви бачите, як встановлений на пагорбі ПТРК (ПТУР) чекає своєї цілі, тобто наших захисників. Протягом кількох тижнів він випустив близько десяти ворожих ракет та, на щастя, жодна з них не влучила. Завдяки вдалим діям наших військових вдалося виявити та знищити ворожого стрільця. З початку війни ці ракетні комплекси завдали неабияких втрат нашому війську, тому кожного разу, коли знищується щось подібне, мене (і вас, правда?) переповнює гордість за нашу армію. Тепер на цьому напрямку якийсь час буде відносно тихо. Це в жодному разі не означає, що потрібно розслабитись, але можна видохнути з розумінням того, що проти нас стало на один ПТРК менше. Але попереду ще багато роботи. І на передовій необхідна ваша допомога: https://savelife.in.ua/donate/ Автор: Oleg Karpenko Фонд "Повернись живим" Gepostet von Повернись живим am Dienstag, 7. April 2020

"Благодаря удачным действиям наших военных удалось обнаружить и уничтожить вражеского стрелка. С начала войны эти ракетные комплексы нанесли значительных потерь нашему войску, поэтому каждый раз, когда уничтожается нечто подобное, переполняет гордость за нашу армию", – подчеркнули волонтеры.

Также они отметили, что теперь на этом направлении некоторое время будет относительно тихо, но раслабляться еще рано.