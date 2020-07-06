На Закарпатье в ночь с 5 на 6 июля из ручного противотанкового гранатомета обстреляли оздоровительный комплекс

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Закарпатской области.

Так, в городе Мукачево среди ночи неизвестный выстрелил из гранатомета в комплекс отдыха. Вследствие обстрела была повреждена крыша беседки, которая расположена на территории комплекса, а также металлическая конструкция бассейна. Полиция начала расследование по факту инцидента.

Дело было открыто по факту умышленного повреждения имущества в Мукачево.

В полиции отметили, что об обстреле сообщили около половины четвертого ночи. На месте происшествия правоохранители выяснили, что неизвестный выстрелил из гранатомета по территории комплекса отдыха. В результате обстрела из ручного противотанкового гранатомета была повреждена металлическая конструкция помещения бассейна и беседка, на которой повреждена крыша.

Другие подробности инцидента на данный момент неизвестны, злоумышленника задержать пока не удалось.

"Произошедшее квалифицировано по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное повреждение имущества, путем взрыва. Принимаются меры для установления и задержания лица, совершившего данное уголовное правонарушение", - сообщили в полиции.

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