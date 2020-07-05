Площа пожежі склала близько 2 тисяч квадратних метрів

Інцидент стався в неділю, 5 липня, у Новій Каховці Херсонської області, передає Politeka.net, з посиланням на місцеві прес-служби ДСНС і Нацполіції.

Зазначається, що повідомлення про пожежу на вул. Букіна надійшло рятувальникам о 14.40. На місці працювало 7 підрозділів і 25 бійців ДСНС. О 18.40 рятувальники повністю загасили полум'я.

У поліції розповіли подробиці, зокрема, був затриманий підозрюваний, який ледве не спалив увесь будинок.

Так, з'ясувалося, що 38-річний мешканець багатоповерхівки, будучи в нетверезому стані, заснув на дивані з запаленою цигаркою. Прокинувся ж чоловік тільки тоді, коли до нього увірвалися перелякані сусіди, які відчули запах диму.

"Коли через десять хвилин ніхто не відчинив двері, сусіди вибили її і побачили чоловіка в стані алкогольного сп'яніння і палаючу квартиру", - наголошується в повідомленні.

Недочекавшися прибуття рятувальників, мешканці почали евакуюватися з палаючого будинку. Полум'я до того моменту перекинулося на дах, стовпи чорного диму піднялися над п'ятиповерхівкою.

В даний час підозрюваний затриманий, а також відкрито кримінальне провадження за статтею 270 КК України «Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства».

Раніше ми повідомляли, 3 липня біля аеропорту "Жуляни" в Києві сталася масштабна пожежа. Очевидці публікували кадри і подробиці події в соціальній мережі Facebook.

Пожежа почалася за адресою Воздухофлотський проспект, 66-74.

"Пожежа на виїзді з Києва у бік аеропорту Жуляни. Там гаражі/ресторан. Люди не можуть потрапити в аеропорт. Все перекрито. Приїхала пожарка. Там балони, можуть вибухнути", – пише спільнота "dtp.kiev.ua".

Нагадаємо, вибухи прогриміли під Одесою, рятувальники вжили заходів: фото з місця

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