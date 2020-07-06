"Ушла в небытие в самом расцвете"

Молодая украинская чиновница погибла на Сумщине

Об этом сегодня, 6 июля, сообщил официальный сайт Сумского областного совета.

Известно, что женщина погибла в селе Климентово в Ахтырском районе, ныряя с аквалангом в Ворскле.

Отмечается, что главный специалист - юрисконсульт юридического отдела управления имуществом Карина Козупиця погибла 4 июля. Женщину вытащили из воды вместе с 34-летним мужчиной.

Тело женщины достали из воды местные жители. Через 3 часа из реки подняли тело 34-летнего мужчины. Однако пришлось это делать работникам Сумской городской водолазно-спасательной службы.

"Молодая, красивая, чуткая, умная девушка ушла в небытие в самом расцвете. Чуть больше месяца назад ей исполнилось только 30 лет", - рассказали в облсовете.

Родилась Карина Андреевна в г.. Тростянец Сумской области. В 2012 году закончила Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого». С 2012 года работала на различных должностях в отделе Госкомзема в Тростянецком районе, секторе государственного земельного кадастра отдела Госземагентства в Тростянецком районе, Тростянецкой районной государственной администрации, Управлении патрульной службы МВД в городе Харькове, Департаменте патрульной полиции. С ноября 2016 начала свою работу в Управлении имуществом Сумского областного совета.

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