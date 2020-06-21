Нардеп Николай Тищенко в очередной раз разгневал киевлян - те еще не успели забыть историю с песком для детских площадок, как политик снова дал повод для критики
Как известно, утром 21 июня в Киеве в десятиэтажке по проспекту Григоренко, 41 произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего обвалилось четыре этажа с 5-го по 8-й включительно, трое человек погибли, 23 эвакуированы, еще троих достали из-под завалов живыми.
В то время, как проводилась спасательная операция, на месте появился народный депутат Николай Тищенко - и не с пустыми руками, а с пакетами, забитыми лимонами. Об этом сообщают журналисты в соцсети.
"Тищенко принес витаминов, и пошел советоваться с Аваковым. К Авакова не пускают и прогоняют", - пишет журналистка Марьяна Пьецух.
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"У людей горе, а Коля Тищенко хочет быть мэром", - заснял нардепа на месте ЧП другой представитель СМИ Василий Крутчак.
Украинцы активно комментируют событие и, в частности, эпичное появление Тищенко с цитрусами. Примечательно, что жест политика никто не оценил - лимоны так и остались лежать на скамейке.
"Песка хоть немного привез?"
"Боже, яке воно огидне"
"Генерал песчаного карьера"
"У потерпевших наверное очень "радостные" лица были"
"Лимони в таких ситуаціях дійсно допомагають))"
"этот ещё не стал мером а уже тянет на самого главного де*ила!"
Напомним, до этого нардеп оконфузился, когда засыпал детские площадки песком. Привез столько, что, наверно, и на всю Африку хватило бы - с запасом. Многие пользователи вначале подумали, что это либо какой-то фейк, либо происки оппонентов. Но не тут-то было - Тищенко действительно похвастался своей работой и помощью населению.
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