На Закарпатье отец 12 детей пришел в больницу с насморком и вскоре умер

Как передает Politeka.net, об этом сообщила его жена (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам женщины, во всем виноват реаниматолог больницы.

Все началось с того, что мужчина пришел в больницу с жалобой на насморк, и уже на следующий день ему стало трудно дышать.

По словам жены умершего, реаниматолог отказал ему без причины, после того как мужчина обратился к нему о помощи.

"Он сам просил, со слезами на глазах умолял, просил о помощи, чтобы его забрали в реанимацию, но реаниматолог Зейкан ему отказал без причины... Может ли такой врач занимать должность реаниматолог????? Каждый из нас может оказаться на больничной койке, а такими врачами как Зейкан",- сообщила женщина.

В то же время женщина отмечает, что не все врачи больницы "такие, как Зейкан".

"Могу отдельно сказать о порядочности таких врачей, которых можно назвать с большой буквы, но такие поступки, которые делает Зейкан, перечеркивают порядочность этих врачей!", - отметила женщина.

Крик душі про байдужість лікаря реаніматолога Зейкан Ю.І....... Хворий Варга І.В. батько 12- ти дітей своїми ногами пішов у лікарню, на другий день вечером йому стало важко дихати ,він сам просив, зі сльозами на очах благав, просив про допомогу,щоб його забрали в реанімацію,але п. реаніматолог Зейкан йому відмовив без причини...Чи може такий лікар займати посаду реаніматолог?????Кожен з нас може опинитися на лікарняному ліжку,а такими лікарями як Зейкан..... нам може бути відмовлено в допомозі.... Р.S. Не всі лікарі виноградівської лікарні такі, як Зейкан.Можу окремо сказати про порядність таких лікарів,яких можна назвати з великої букви.... і багато інших,але такі вчинки які робить Зейкан, перекреслюють порядність цих лікарів!!! Перебуваючи у великому розпачі,у неділю ранком ,зовсім не прийшло у голову зняти відіо, як вів себе п.Зейкан коли син запитав у нього,хай відповість чому не захотів допомогти батькові?????? Він виривав ручку на дверях і тікав,я з сином Віталіком не відпустили втекти і хоть трошки зробили відіо.Друзі,знайомі,а вас у мене дуже багато порядних людей по всьому світі,немогла викласти раніше, бо до сьогодні у великому стресі ,що ми бачили і чули від п.Зейкана,дуже мені боляче,що то все було на очах у дочки Делічки і сина Віталіка і мене тоже,то ж давайте друзі зробимо відомим цього(горе лікаря)......Діти,та жінка дякують,хто старався допомогти хворому,а Бог один все бачив. Gepostet von Лиза Порташ am Donnerstag, 9. Juli 2020

Ранее мы сообщали, что 18 июня эта же болезнь унесла жизнь его старшего брата, 58-летнего начальника Военно-медицинского клинического центра Западного региона, полковника медицинской службы Ивана Гайды.

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