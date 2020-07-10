На Закарпатье отец 12 детей пришел в больницу с насморком и вскоре умер
Как передает Politeka.net, об этом сообщила его жена (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По словам женщины, во всем виноват реаниматолог больницы.
Все началось с того, что мужчина пришел в больницу с жалобой на насморк, и уже на следующий день ему стало трудно дышать.
По словам жены умершего, реаниматолог отказал ему без причины, после того как мужчина обратился к нему о помощи.
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"Он сам просил, со слезами на глазах умолял, просил о помощи, чтобы его забрали в реанимацию, но реаниматолог Зейкан ему отказал без причины... Может ли такой врач занимать должность реаниматолог????? Каждый из нас может оказаться на больничной койке, а такими врачами как Зейкан",- сообщила женщина.
В то же время женщина отмечает, что не все врачи больницы "такие, как Зейкан".
"Могу отдельно сказать о порядочности таких врачей, которых можно назвать с большой буквы, но такие поступки, которые делает Зейкан, перечеркивают порядочность этих врачей!", - отметила женщина.
Ранее мы сообщали, что 18 июня эта же болезнь унесла жизнь его старшего брата, 58-летнего начальника Военно-медицинского клинического центра Западного региона, полковника медицинской службы Ивана Гайды.
О смерти врача сообщил 1 июля на личной странице в Facebook его сын, также медик Игорь Гайда. "Умер мой отец. Нечего сказать. Только боль", – написал мужчина.
Напомним, Шмыгаль огласил важное решение, которое коснется тысяч украинцев.
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