В ОБСЕ сообщили о большом количестве мирных жителей, погибших в результате войны на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине 20 июля опубликовала отчет о гибели и ранениях мирных жителей на юго-востоке страны с начала 2020 года.

"Общее количество жертв и пострадавших среди гражданского населения с начала 2020 года составило 55 человек: восемь погибших и 47 ранены", - говорится в отчете.

Отмечается, что в период с 29 июня по 12 июля миссия ОБСЕ зафиксировала около 5 200 нарушений режима прекращения огня.

Мониторинговая миссия сообщает, что на участке разведения в районе Станицы Луганской сохраняется спокойная ситуация. Однако было обнаружено новое продолжение позиций вооруженных формирований на участке разведения в районе Петровского, в пределах которых открыли огонь. Факты нарушений зафиксировали наблюдатели.

В отчете отмечается, что СММ также способствовала проведению ремонтных работ на линиях электропередач, по которым осуществляется электроснабжение около 300 тысячам гражданских лиц с обеих сторон линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, ранее генерал-лейтенант Леонид Голопатюк на онлайн-заседании Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ заявил, что на Донбассе с начала военных действий погибли 3094 украинских военных, а ранены были почти 12 тысяч бойцов.

Добавим также, что потери российско-оккупационных войск за прошедшую неделю составили 11 человек погибших и 14 - раненых и травмированных. Такие данные обнародовал 20 июля пресс-центр Объединенных сил со ссылкой на данные украинской разведки.

"По подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за прошедшую неделю составили: умершие - 11 человек; раненые, травмированные и выведенные из строя - 14 человек. Кроме того, за прошедшую неделю нашими воинами уничтожен вражеский квадрокоптер", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты цинично атаковали украинские позиции на Донбассе: у ВСУ есть потери.

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