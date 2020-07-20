Ему было всего 26

В сети появилось фото молодого бойца ВСУ, который погиб под обстрелом боевиков, получив ранение в голову

В понедельник, 20 июля, на Донбассе трагически оборвалась жизнь 26-летнего Василия Кравченко из города Изяслав, Хмельницкой области. Подробностями случившегося поделились с изданием «Э» в Изяславском районном военном комиссариате.

Как стало известно, боец служил в звании старшего стрелка десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты воинской части А1257. Он погиб во время обстрела российскими оккупантами украинских позиций 20 июля.

«Василий погиб при исполнении служебных обязанностей. В полдень противник начал обстрел и боец получил смертельное ранение в голову», - сообщили в комиссариате.

Василий служил в ВСУ уже два года. При этом известно, что в апреле этого года боец сыграл свадьбу. В родном городе у него также остались мать и отец.

До этого мы писали о том, что 13 июля Украина понесла новые потери на передовой. В результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск "Л/ДНР" погиб боец 79-й ОДШБр Евгений Чумаченко.

"С прискорбием сообщаем о потере. 13 июля 2020 года в результате прицельного вражеского обстрела позиций украинских войск в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий части солдат Чумаченко Евгений Александрович", - информирует пресс-служба подразделения ВСУ.

Напомним, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе, кадры: "угодили в засаду боевиков и...".

Как сообщала Politeka, Украина потеряла молодого бойца, остались жена и двое детей.

Также Politeka писала, что молодой офицер ВСУ пожертвовал собой за Украину, что известно о Герое.