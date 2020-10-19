Что происходит в "ЛНР"

Под страхом увольнения в "ЛНР" устроили принудительную мобилизацию

Луганская областная прокуратура начала уголовное производство по факту принудительного привлечения оккупационной администрацией РФ граждан Украины к участию в незаконных вооруженных формированиях "ЛНР".

Об этом сообщили в пресс-центре Офиса генерального прокурора Украины.

Речь идет о гражданах, которые проживают на временно оккупированной территории Луганской области.

"Установлено, что оккупационная администрация РФ с привлечением представителей незаконных вооруженных формирований, заставляет местных жителей становиться на "военный учет", принимать присягу на верность "ЛНР" и получать оружие во время военно-полевых сборов", – сказано в сообщении.

Невыполнение требований получения "мобилизационного предписания" является поводом для отказа в трудоустройстве, увольнении с работы, прекращении социальных выплат, исключении из учебных заведений и тому подобное. То есть боевики перешли к угрозам, а за невыполнение приказа жестоко наказывают.



Также ранее сообщалось, что российские террористы "Л/ДНР" развернули масштабную мобилизационную кампанию для пополнения своих рядов жителями временно оккупированных территорий Донбасса.

Это связано с тем, что в подразделениях 1 и 2-го Армейских корпусов РФ наблюдается большой некомплект "из- за низкого морального духа и воинской дисциплины". Именно такая формулировка содержится в докладе российских кураторов для Генштаба ВС РФ.



Писатель Голышев предрек полномасштабное вторжение войск РФ в Украину: "Путин двинет на Донбасс".

Также Politeka писала, что боевики сделали губительные "подарки" ВСУ во время перемирия.