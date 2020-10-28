В РФ загорелась военная техника, которая предположительно двигалась на Донбасс

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал пользователь с ником "Сіндзе, або Або" в Twitter.

"Российская военная техника загорелась прямо на ж/д платформе, возможен взрыв: колонну могли везти на Донбасс", - говорится в подписи к посту.

На кадрах видно, что военный грузовик "ЗИЛ" вспыхнул прямо на железнодорожной платформе во время передислокации.

ЧП с российской техникой вызвало резонанс в сети:

"Хорошо, нашим парням меньше работы", "Не важно куда двигалась техника, но то что она должна быть утилизирована это факт", "Жаль, что эта машина не перевозила боекомплект Града", "Визитку правого сектора нашли?", - писали в сети.

Ранее украинская разведка проинформировала, что российские оккупационные войска на Донбассе продолжают наращивать боеспособность соединений и частей своих первого (Донецк) и второго (Луганск) армейских корпусов, приводя войска в полную боевую готовность.

Известно, что на оккупированных территориях начались учения, и всем этим процессом руководит командование Вооруженных сил РФ.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

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