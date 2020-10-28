В РФ загорелась военная техника, которая предположительно двигалась на Донбасс
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал пользователь с ником "Сіндзе, або Або" в Twitter.
"Российская военная техника загорелась прямо на ж/д платформе, возможен взрыв: колонну могли везти на Донбасс", - говорится в подписи к посту.
На кадрах видно, что военный грузовик "ЗИЛ" вспыхнул прямо на железнодорожной платформе во время передислокации.
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ЧП с российской техникой вызвало резонанс в сети:
"Хорошо, нашим парням меньше работы", "Не важно куда двигалась техника, но то что она должна быть утилизирована это факт", "Жаль, что эта машина не перевозила боекомплект Града", "Визитку правого сектора нашли?", - писали в сети.
Ранее украинская разведка проинформировала, что российские оккупационные войска на Донбассе продолжают наращивать боеспособность соединений и частей своих первого (Донецк) и второго (Луганск) армейских корпусов, приводя войска в полную боевую готовность.
Известно, что на оккупированных территориях начались учения, и всем этим процессом руководит командование Вооруженных сил РФ.
Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.
Также Politeka писала о самой мощной военной технике, которая появилась у бойцов ВСУ, оккупантам не поздоровится: впечатляющие кадры.