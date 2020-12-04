В Днепре обворовали противотуберкулезный диспансер

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке Днепропетровского областного объединение "Фтизиатрия".

"Обокрали больницу, в которой лечат тяжелобольных, где спасают пациентов, потерявших надежду на победу над изнурительной болезнью. Грабители обокрали врачей: забрали диагностическую аппаратуру, компьютерную технику, личные вещи", - говорится в сообщении.

В итоге сотрудники медучреждения вынуждены спасать больных за свой счет.

"Мы не ждем благодарности и не простим измену! Мы идем по следу. Уверены, что преступники будут наказаны!", - подытожили сотрудники диспансера.

В комментариях допустили, что преступление могли совершить бывшие пациенты диспансера.

"Это гадко, понимать, что тот, кого ты спасал и лечил, вернулся так нас «отблагодарить».... ничего, жизнь уже очень скоро расставит все по своим местам. Его найдут. Мы знаем", - сообщили врачи.

Ранее мы сообщали, что в Черкассах пациенты первой городской больницы после лечения украл устройство для увлажнения кислорода.

Директор медучреждения Тимофей Тронц возмутился таким поведением больных.

"Зас*ранцы, которые выписались из госпиталя и украли устройства для увлажнения кислорода! В них кислорода нет! Кислород через них проходит и увлажняется для кислородной терапии! Помните! Зло рано или поздно будет наказано!», – написал он на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Стоит отметить, что всего в Украине обнаружили 787 891 случаев заболеваемости "китайским" вирусом. С начала пандемии умерло 13 195 человек. За последние сутки зафиксировали 15 131 новый случай. Количество выздоровевших достигла 397 809.

Напомним, опасный вирус унес жизнь популярного ведущего.

Как сообщала Politeka, Киев готовят к закрытию метро, украинцев уже предупредили о новых ограничениях.

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