В Запорожье с ножом напали на священника



Как передает Politeka.net, подробности произошедшего рассказали на Telegram-канале "Лабарум. Сим победиши".



"Вчера на священника Запорожской епархии Украинской Православной Церкви протоиерея Владимира Гуменюка было совершенно нападение. Проходящий мимо на улице мужчина, внезапно нанес ему удар ножом в область виска и скрылся" , - говорится в сообщении.

На данный момент известно, что священнику оказали помощь, но чувствует он себя очень плохо.

Мотивы нападавшего неизвестны.



Отец Владимир известен в епархии многолетней активной миссионерской деятельностью.

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Как стало известно, одессит пришел к бывшей жене в гости, чтобы отметить 25-летние сына. За столом родители начали конфликтовать, сын стал на сторону матери и завязалась драка.

В какой-то момент именинник схватил со стола раскладной нож и ударил несколько раз отца в шею.

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