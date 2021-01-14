В Запорожье с ножом напали на священника

Как передает Politeka.net, подробности произошедшего рассказали на Telegram-канале "Лабарум. Сим победиши".

"Вчера на священника Запорожской епархии Украинской Православной Церкви протоиерея Владимира Гуменюка было совершенно нападение. Проходящий мимо на улице мужчина, внезапно нанес ему удар ножом в область виска и скрылся" , - говорится в сообщении.

На данный момент известно, что священнику оказали помощь, но чувствует он себя очень плохо.

Мотивы нападавшего неизвестны.

Отец Владимир известен в епархии многолетней активной миссионерской деятельностью.

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