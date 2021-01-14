В Запорожье с ножом напали на священника
Как передает Politeka.net, подробности произошедшего рассказали на Telegram-канале "Лабарум. Сим победиши".
"Вчера на священника Запорожской епархии Украинской Православной Церкви протоиерея Владимира Гуменюка было совершенно нападение. Проходящий мимо на улице мужчина, внезапно нанес ему удар ножом в область виска и скрылся" , - говорится в сообщении.
На данный момент известно, что священнику оказали помощь, но чувствует он себя очень плохо.
Мотивы нападавшего неизвестны.
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