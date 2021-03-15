В Киеве после заверения "сезона сосулек" возникла новая опасность
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев без цензуры".
Так, в Сети появились фото плитки, которая обвалилась с верхних этажей дома прямо на пешеходную зону. Отмечается, что обломки упали возле девушки, а также задели стоявшие рядом авто, из-за чего сработала сигнализация.
Инцидент произошел на Русановке, в районе улицы Гоголя.
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"Сосульки закончились, а на голову падает. Плитка упала с верхних этажей дома возле Гоголя на Русановке. В нескольких метрах от девушки! Также осколки попали и в машины, сработала сигнализация", - говорится в сообщении.
На опубликованных фотографиях можно увидеть, что обломки упали на тротуар и разлетелись в разные стороны.
Ранее сообщалось, что в Киеве снежная глыба разбила заднее стекло машины, припаркованной на тротуаре. Это произошло возле станции метро "Дворец Украина".
Также в Печерском районе Киева 24-летний мужчина пострадал из-за падения наледи. Он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головы, ушибом правого глаза, ссадинами головы, посттравматической гематомой.
Напомним, украинцев предупредили об опасности, стихия может оказаться смертельной: все подробности.
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