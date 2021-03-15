В Киеве после заверения "сезона сосулек" возникла новая опасность

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев без цензуры".

Так, в Сети появились фото плитки, которая обвалилась с верхних этажей дома прямо на пешеходную зону. Отмечается, что обломки упали возле девушки, а также задели стоявшие рядом авто, из-за чего сработала сигнализация.

Инцидент произошел на Русановке, в районе улицы Гоголя.

"Сосульки закончились, а на голову падает. Плитка упала с верхних этажей дома возле Гоголя на Русановке. В нескольких метрах от девушки! Также осколки попали и в машины, сработала сигнализация", - говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях можно увидеть, что обломки упали на тротуар и разлетелись в разные стороны.

Ранее сообщалось, что в Киеве снежная глыба разбила заднее стекло машины, припаркованной на тротуаре. Это произошло возле станции метро "Дворец Украина".

Также в Печерском районе Киева 24-летний мужчина пострадал из-за падения наледи. Он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головы, ушибом правого глаза, ссадинами головы, посттравматической гематомой.

Напомним, украинцев предупредили об опасности, стихия может оказаться смертельной: все подробности.

Как сообщала Politeka, погода устроит небывалый переполох, морозы и дожди не закончатся: к чему быть готовыми.

Также Politeka писала, что стихия обрушилась на Одессу и уничтожила целый пляж, кадры последствий: "исчез всего за день".