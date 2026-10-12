Графіки відключення світла в Запоріжжі на 13 жовтня охоплять десятки вулиць міста.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 13 жовтня пов’язані з терміновим і плановим ремонтом електрообладнання.

Про це повідомляє Запоріжжяобленерго.

Основні роботи заплановані на вівторок, 13 жовтня. На більшості адрес електропостачання можуть припинити з 09:00 до 17:00. Для частини будинків на вулиці Скворцова обмеження передбачені до 15:00.

Через терміновий ремонт електрообладнання з 09:00 до 17:00 світла може не бути за такими адресами:

Вулиця Героїв Крут: будинки № 14–20, 24–76, 33–41, 43Б, 45, 47, 49, 53–57, 60, 61, 65, 65Б, 69–81.

будинки № 14–20, 24–76, 33–41, 43Б, 45, 47, 49, 53–57, 60, 61, 65, 65Б, 69–81. Вулиця Героїв полку «Азов»: № 70/3, 70/4, 73–89, 91–109, 92–126, 114, 122.

№ 70/3, 70/4, 73–89, 91–109, 92–126, 114, 122. Вулиця Кругова: № 2, 8, 8А, 10, 12, 14, 16, 16Б, 18, 22–52, 66, 68.

№ 2, 8, 8А, 10, 12, 14, 16, 16Б, 18, 22–52, 66, 68. Вулиця Івана Огієнка: № 1–9.

№ 1–9. Вулиця Ужгородська: № 3, 5–13, 6–16, 11А.

Також до переліку внесені адреси на 29-й вулиці, Вузівській, Грудневій, Перемоги, Штабній, Якова Пункіна, а також на проспекті Соборному, у Бастіонному й Рудному провулках та на Південному шосе.

Які адреси охопить плановий ремонт

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 13 жовтня також передбачають планові роботи з 09:00 до 17:00.

Серед адрес — вулиці Алмазна, Аптечна, Вінницька, Гончара, Звільнена, Ізмаїльська, Компресорна, Кругова, Молодіжна, Музейна, Перспективна, Посадочна, Шевченка та Черняховського.

Обмеження торкнуться й окремих будинків на вулицях Анатолія Солов'яненка, Анашкіна, Володимира Мономаха, Євгена Адамцевича, Максима Здоревського, Марії Заньковецької, Марка Безручка та Михайла Грушевського.

Крім того, у списку зазначені адреси на проспектах Моторобудівників і Соборному, а також на вулицях Брюлова, Весніна, Зеленодольській, Копенкіна, Омельченка, Павлокічкаській, Трегубова, Фелікса Мовчановського, Фільтровій і Фінансовій.

Окремо заплановані роботи на вулиці Скворцова. Там електропостачання можуть обмежити з 09:00 до 15:00. До переліку входять будинки № 1–119 та № 2–102.

Що варто знати мешканцям

Перед початком робіт рекомендується зарядити телефони й павербанки, а також подбати про резервне освітлення.

Зверніть увагу: зазначений час є плановим. Щоб з'ясувати, чи стосуватиметься відключення конкретного помешкання, перевірте номер будинку в переліку та стежте за повідомленнями місцевого оператора електромереж.