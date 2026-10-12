Графіки відключення світла в Запоріжжі на 13 жовтня пов’язані з терміновим і плановим ремонтом електрообладнання.
Про це повідомляє Запоріжжяобленерго.
Основні роботи заплановані на вівторок, 13 жовтня. На більшості адрес електропостачання можуть припинити з 09:00 до 17:00. Для частини будинків на вулиці Скворцова обмеження передбачені до 15:00.
Через терміновий ремонт електрообладнання з 09:00 до 17:00 світла може не бути за такими адресами:
- Вулиця Героїв Крут: будинки № 14–20, 24–76, 33–41, 43Б, 45, 47, 49, 53–57, 60, 61, 65, 65Б, 69–81.
- Вулиця Героїв полку «Азов»: № 70/3, 70/4, 73–89, 91–109, 92–126, 114, 122.
- Вулиця Кругова: № 2, 8, 8А, 10, 12, 14, 16, 16Б, 18, 22–52, 66, 68.
- Вулиця Івана Огієнка: № 1–9.
- Вулиця Ужгородська: № 3, 5–13, 6–16, 11А.
Також до переліку внесені адреси на 29-й вулиці, Вузівській, Грудневій, Перемоги, Штабній, Якова Пункіна, а також на проспекті Соборному, у Бастіонному й Рудному провулках та на Південному шосе.
Які адреси охопить плановий ремонт
Графіки відключення світла в Запоріжжі на 13 жовтня також передбачають планові роботи з 09:00 до 17:00.
Серед адрес — вулиці Алмазна, Аптечна, Вінницька, Гончара, Звільнена, Ізмаїльська, Компресорна, Кругова, Молодіжна, Музейна, Перспективна, Посадочна, Шевченка та Черняховського.
Обмеження торкнуться й окремих будинків на вулицях Анатолія Солов'яненка, Анашкіна, Володимира Мономаха, Євгена Адамцевича, Максима Здоревського, Марії Заньковецької, Марка Безручка та Михайла Грушевського.
Крім того, у списку зазначені адреси на проспектах Моторобудівників і Соборному, а також на вулицях Брюлова, Весніна, Зеленодольській, Копенкіна, Омельченка, Павлокічкаській, Трегубова, Фелікса Мовчановського, Фільтровій і Фінансовій.
Окремо заплановані роботи на вулиці Скворцова. Там електропостачання можуть обмежити з 09:00 до 15:00. До переліку входять будинки № 1–119 та № 2–102.
Що варто знати мешканцям
Перед початком робіт рекомендується зарядити телефони й павербанки, а також подбати про резервне освітлення.
Зверніть увагу: зазначений час є плановим. Щоб з'ясувати, чи стосуватиметься відключення конкретного помешкання, перевірте номер будинку в переліку та стежте за повідомленнями місцевого оператора електромереж.