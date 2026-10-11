Грошова допомога в Запорізькій області стала доступною для вразливих домогосподарств у межах програми Естонської ради у справах біженців.

Грошова допомога в Запорізькій області передбачена для мешканців Запорізького району, які хочуть розвивати власне господарство та виробляти продукти харчування, повідомляється на сайті Естонської ради.

Програма розрахована не лише на пенсіонерів. Подати заявку можуть родини, які через війну втратили частину доходів, заощаджень або можливість самостійно забезпечувати себе необхідними продуктами.

Для участі потрібно мати хоча б одну ознаку вразливості. Йдеться, зокрема, про сім’ї з людьми з інвалідністю І–ІІ групи, тяжкими чи хронічними захворюваннями, а також домогосподарства, де проживають лише люди віком від 60 років.

Окремо передбачена підтримка безробітних громадян віком 50–59 років, багатодітних сімей, вагітних жінок та родин із маленькими дітьми. Право на участь також можуть мати одинокі батьки, ветерани війни та молоді сім’ї до 24 років.

Важливо, що програма охоплює не всю область. На Запоріжжі її дія поширюється саме на Запорізький район. Крім того, допомогу передбачили для окремих районів Харківської та Дніпропетровської областей.

Розмір коштів залежить від напрямку, який обирає домогосподарство. За вирощування рослинної продукції у відкритому ґрунті або теплиці можна отримати 16 600 грн.

Для розведення птиці, свиней, кролів чи нутрій передбачено 12 780 грн. Найбільша сума — 17 381 грн — доступна тим, хто займається молочним напрямком, зокрема утримує корів, кіз або овець.

Грошова допомога в Запорізькій області виплачується одноразово за одним обраним видом діяльності. Тобто заявник має визначитися з напрямком господарства, на який планує використати кошти.

Як подати заявку

Для попередньої реєстрації необхідно заповнити спеціальну форму програми. Також можуть знадобитися документи, що підтверджують вразливий статус або наслідки війни.

Серед них — довідка ВПО, медичні документи, підтвердження втрати члена родини, довідка про інвалідність через війну, акт про пошкодження майна або підтвердження проживання на території, де тривають чи тривали бойові дії.

Грошова допомога в Запорізькій області має цільове призначення: кошти спрямовані на розвиток господарства та самостійне виробництво продуктів харчування.