Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 13 по 19 жовтня обіцяє зниження температури та опади: максимум повітря прогріється до +21°, а мінімум удень опуститься до +14°, тож перепад складе 7°.

попередній тижневий прогноз синоптиків для регіону вже попереджав про дощі, а новий тиждень у Харківській області принесе ще й помітне похолодання: максимум удень опуститься з +21° до +14°, тоді як опади повернуться чотири дні поспіль.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня денна температура повітря у Харківській області коливатиметься від +14° до +21°.

У вівторок, 13 жовтня, у Харківській області очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів: вдень повітря прогріється до +21°, а вночі охолоне до +11°.

У середу, 14 жовтня, небо затягнуть хмари, і синоптики прогнозують можливі опади: денна температура складе +18°, нічна - +14°.

У четвер, 15 жовтня, збережеться хмарна погода з проясненнями та ймовірними опадами: стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +15°, а вночі - до +11°.

У п’ятницю, 16 жовтня, хмарність залишиться високою, можливі опади: вдень очікується +17°, вночі - +13°.

У суботу, 17 жовтня, погода стане стабільнішою - хмарно з проясненнями, без опадів: денна температура сягне +18°, нічна - +12°.

У неділю, 18 жовтня, небо буде малохмарним, однак синоптики не виключають опадів: вдень +16°, вночі +13°.

У понеділок, 19 жовтня, тиждень завершиться хмарною погодою з проясненнями, без опадів: денна температура опуститься до +14°, нічна утримається на позначці +13°.

Найтеплішим днем тижня стане вівторок, 13 жовтня, з температурою +21°, а найпрохолодніше повітря синоптики прогнозують у понеділок, 19 жовтня, - +14°. Перепад денних температур за тиждень складе 7°. Опади очікуються у середу, четвер, п’ятницю та неділю.

Через ймовірні опади у чотири дні тижня мешканцям Харківської області варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу. А через помітне похолодання до кінця тижня краще заздалегідь подбати про теплий одяг, особливо людям похилого віку.

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