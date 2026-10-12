Початок опалювального сезону 2026 у Полтавській області може опинитися під загрозою в окремих громадах, попри високу готовність комунальної інфраструктури.

За даними Полтавської ОВА, станом на початок жовтня об’єкти житлово-комунального господарства регіону були готові до зими на 99%. Про це 5 жовтня повідомив директор профільного департаменту Антон Кій під час апаратної наради.



Житлові будинки та котельні підготували на 100%. Готовність соціальних об’єктів становить 96,4%, водопровідно-каналізаційного господарства та центральних теплових пунктів — 99%. Теплові мережі готові на 98%.





Також повністю підготували спеціалізовану техніку для зимових робіт і сформували запаси матеріалів для боротьби з ожеледицею та снігом. Окремий напрям — накопичення пального для генераторів і забезпечення критичної інфраструктури резервним живленням.

Однак у деяких громадах виникли труднощі з оплатою робіт і закупівель. За словами голови регіонального відділення Всеукраїнської асоціації громад Миколи Різника, в Опішнянській громаді через затримки платежів не можуть повноцінно розрахуватися за комунальні потреби. Серед ризиків — закупівля пального та завершення підготовки до холодів.

Чому громади просять розблокувати кошти

28 вересня уряд ухвалив постанову про пріоритетність бюджетних видатків в умовах обмеженого фінансування. Від жовтня казначейство насамперед проводить платежі на оборону, зарплати, пенсії та соціальні виплати. Частину інших витрат, зокрема на благоустрій, капітальні ремонти й будівництво, відтермінували.

Голови громад попереджають, що через це складно оплачувати технічне обслуговування газового обладнання, підготовку котелень до запуску та забезпечення роботи лікарень і шкіл. У Козельщинській громаді також занепокоєні запасами пального, якого може не вистачити для комунальних потреб і перевезення дітей.

Асоціація громад звернулася до уряду з проханням розблокувати платежі, необхідні для початку опалювального періоду. 1 жовтня аналогічне звернення направило правління Асоціації міст України.

За даними обласного управління Державної казначейської служби, станом на 2 жовтня неоплаченими залишалися 18 тисяч платіжних інструкцій на суму майже 1,5 мільярда гривень.

Коли увімкнуть опалення

Єдиної дати запуску опалення в Україні немає. Рішення ухвалюють місцеві органи влади з огляду на погоду. За постановою Кабміну №830, опалювальний період має починатися після трьох діб, протягом яких середньодобова температура становить +8 °C або нижче.

Тому початок опалювального сезону 2026 у Полтавській області залежатиме не лише від температури, а й від готовності конкретних громад. Попри високі показники підготовки, затримки з платежами можуть ускладнити завершення робіт і запуск котелень.