Початок опалювального сезону 2026 у Кропивницькому залежатиме від погоди: міські тепломережі технічно готові на 98%, але підприємство має значні фінансові проблеми.

Початок опалювального сезону 2026 у Кропивницькому очікують наприкінці жовтня або на початку листопада, якщо не буде різких змін температури.

Про це розповів керівник КП «Теплоенергетик» Олександр Чельник.

Показник 98% враховує виконані ремонти обладнання та трубопроводів. Проте значна частина інфраструктури вже зношена. Деякі труби працюють понад 40 років, що у два і більше разів перевищує розрахунковий строк експлуатації.

Загальна протяжність підземних тепломереж міста перевищує 300 кілометрів. Повністю замінити їх за один сезон неможливо, тому комунальники ремонтують ділянки, де виникають пошкодження. Після запуску опалення кількість аварій може зрости через високу температуру та тиск теплоносія.

Опалення зазвичай вмикають, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль становить +8 °C або нижче. За прогнозом керівника підприємства, за звичних погодних умов запуск можливий наприкінці жовтня — на початку листопада. Якщо похолодання прийде раніше, рішення можуть ухвалити швидше.

Борги перевищили 900 мільйонів гривень

КП «Теплоенергетик» заборгувало «Нафтогаз Трейдинг» 915 млн грн за газ. Водночас держава має компенсувати підприємству різницю в тарифах на суму, яка покриває цей борг. Коли надійдуть кошти, поки невідомо.

Через судове стягнення боргу рахунки підприємства арештовані. На примусове виконання передали рішення на 760 млн грн. Нині ремонти та виплати зарплат фінансують коштом міського бюджету, але цих грошей недостатньо для всіх потреб.

Ситуацію ускладнюють борги населення: вони становлять 155 млн грн. Підприємство подало понад три тисячі позовів щодо несплачених рахунків.

Що роблять для підготовки до зими

Паралельно комунальники будують чотири блочно-модульні котельні та встановлюють три когенераційні установки. На проєкти вже спрямували 72 млн грн із державного й міського бюджетів. Для завершення робіт потрібне додаткове фінансування.

Кількість абонентів централізованого опалення також скорочується. Минулого сезону їх було близько 10,6 тисячі, а після нових відключень очікують менш як дев’ять тисяч. Це зменшує надходження, хоча витрати на утримання мереж залишаються значними.

Отже, Початок опалювального сезону 2026 у Кропивницькому визначатимуть погодні умови, а стабільність теплопостачання залежатиме не лише від готовності мереж, а й від фінансування ремонтів та закупівлі газу.