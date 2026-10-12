Початок опалювального сезону 2026 у Сумській області залежить від готовності комунальних закладів і ситуації в енергосистемі.

Початок опалювального сезону 2026 у Сумській області обговорили на нараді під керівництвом голови обласної ради Олексія Романченка.

Учасники зустрічі розглянули підготовку підприємств, установ і закладів до зими. Окрему увагу приділили роботі в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру.

До наради долучилися народні депутати Михайло Ананченко та Антон Швачко, депутати облради й керівники комунальних установ.

Серед основних питань — забезпечення теплом закладів медицини, культури та соціального захисту. Також обговорили відновлення пошкоджених об’єктів, стан обладнання, резервне електроживлення й фінансування ремонтів.

Олексій Романько наголосив, що формальних актів готовності недостатньо. Важливо переконатися, що установи зможуть працювати навіть під час серйозних перебоїв.

За словами голови облради, проблемні питання вже визначили. Їх опрацьовують окремо за участю профільних депутатських комісій.

Де шукатимуть кошти на підготовку

Під час зустрічі також обговорили залучення додаткового фінансування та допомоги донорів. Для підтримки комунальних закладів планують співпрацювати з Агенцією регіонального розвитку Сумської області, органами виконавчої влади, народними депутатами й міжнародними партнерами.

Одне з головних завдань — зберегти колективи та забезпечити стабільну роботу установ протягом холодного періоду.

Коли на Сумщині увімкнуть опалення

До повномасштабної війни опалення традиційно починали вмикати в середині жовтня. Після 2022 року строки змістилися ближче до кінця місяця.

За наданою інформацією, у середині жовтня 2026 року опалення на Сумщині ще не планують вмикати через російські обстріли енергосистеми області.

Загалом в Україні немає єдиної дати початку опалювального періоду. За постановою Кабміну №830, його мають розпочати після трьох діб, протягом яких середньодобова температура повітря становить +8 °C або нижче. Остаточне рішення ухвалюють місцеві органи влади.

Отже, початок опалювального сезону 2026 у Сумській області залежатиме від погодних умов, стану інфраструктури та можливості стабільно забезпечувати установи теплом.