В Киеве произошел взрыв в квартире многоэтажки, в результате чего хозяин дома получил ранения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, вчера, 21 марта, около девяти часов вечера в столичную полицию из больницы скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что к ним обратился 59-летний мужчина с ранениями, полученными во время взрыва в собственной квартире. ЧП произошло на улице Закревского. На место выехала следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции.

"На месте правоохранители провели первоочередные следственные действия и установили, что хозяин в пластиковой таре смешивал неустановленные химические вещества, которые в результате синтеза взорвались. Из квартиры следователи изъяли остатки пластика, которые направили для проведения экспертизы", - говорится в сообщении.

Также правоохранители сообщили, что 59-летний владелец квартиры получил ранения различной степени тяжести, с которыми его госпитализировали в больницу.

Мужчине грозит наказание в виде до семи лет лишения свободы. Дело открыто по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.