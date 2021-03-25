В Киевской области четверо детей и женщина оказались в огненной ловушке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Киевской области.

Так, во вторник, 23 марта, на Киевщине из огня спасли четырех маленьких детей и женщину.

Отмечается, что в 17.48 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о загорании жилого дома в селе Требухов на улице Горького.

Прибыв на место вызова, спасателями было установлено, что горит кровля жилого дома по всей площади.

"Местным населением спасены из огня четыре ребенка в возрасте от 11 месяцев до 5 лет, жительница дома получила ожоги лица и была госпитализирована в Броварскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

Пожар локализован в 19.08 и ликвидирован в 20.38.

Ранее сообщалось, что в украинской столице произошел пожар на улице Старовокзальной. Там возле остановки скоростного трамвая сгорел супермаркет. По данным спасателей, в среду ночью, 24 марта, в 00:31 поступило сообщение о пожаре на ул. Старовокзальной, 21, что в Шевченковском районе столицы.

Напомним, масштабный пожар разгорелся на набережной в Киеве: дым виден с разных концов города, кадры.

Ранее Politeka сообщала, что в Киеве посреди дороги загорелось авто: на месте осталась только груда металла, кадры последствий.

Также Politeka писала о том, что задымление в жилом доме на Киевщине унесло жизни людей, кадры трагедии: "спасатели открыли дверь и...".