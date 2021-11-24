В Винницкой области задержали учителя, которого подозревают в развращении несовершеннолетних.
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23 ноября сотрудники полиции задержали 24-летнего мужчину, который подозревается в развращении детей. Известно, что он работает преподавателем в одном из учебных заведений области. На месте работы и в квартире были проведены обыски. Правоохранителями была изъята компьютерная техника и мобильный телефон.
Согласно данным полиции, мужчина домогался детей, общаясь с ними как лично, так и в социальных сетях и мессенджерах. Подозревают, что от действий учителя пострадали несколько несовершеннолетних.
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Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Ему объявлено о подозрении в совершении таких преступлений как развращение несовершеннолетних (ч. 2. ст. 156 УКУ) и домогательство ребенка для сексуальных целей (ч. 3 ст. 156 УКУ). В случае доказательства вины, мужчине грозит до 8 лет тюремного заключения.
Правоохранители в очередной раз обращаются к родителям несовершеннолетних детей с просьбой интересоваться тем, чем занимаются несовершеннолетние в свободное время, с кем общаются в соцсетях. Ведь задержать злоумышленника в этот раз помогла именно бдительность родителей.
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