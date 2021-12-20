Трагическое ДТП произошло в воскресенье, 19 декабря, около 6 часов вечера на дороге Н-11 "Днепр-Николаев" – следователи открыли уголовное дело.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области. Инцидент произошел около 18:10 вблизи Николаева возле поворота на село Воскресенское.

Уточняется, что автомобиль сбил пешехода, вследствие аварии мужчину забросило на крышу машины. В результате наезда автомобиля ВАЗ-2107 пешеход погиб.

По словам водителя и его пассажиров, мужчина внезапно выбежал на неосвещенную проезжую часть дороги. Водитель его не заметил и совершил наезд.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией об обстоятельствах аварии или может предоставить записи с видеорегистраторов, обратиться: по адресу Николаев, ул. Спасская, 12 или по телефону - 050 013 01 48 или 102.



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