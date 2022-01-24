Вечером в воскресенье, 23 января, прозвучал выстрел на пороге больницы. Неизвестный мужчина, чья личность устанавливается, покончил с собой, выстрелив в голову. На место прибыли правоохранители. Детали и кадры появились в Фейсбук "Магнолия ТВ".
"На входе в отделение туберкулезной больницы мужчина достал огнестрельное оружие и попал себе в висок. Смерть наступила мгновенно. По виду погибшему 45-50 лет. При себе мужчина имел дорожную сумку", - говорится в сообщении.
Работники больницы отказались что-либо комментировать.
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Делом занялись правоохранители, которым предстоит выяснить причины и обстоятельства такого поступка.
Тем временем украинцы в Сети выдвигают свои версии, обсуждая трагедию:
"Доводят людей до самоуничтожения"
"В связи с карантинами, все тубдиспансеры закрыты, это видно по окнам, везде темно, людей туберкулезных больше не лечат!.."
"Почему именно у этой больницы?"
"Ужас"
"Жить надоело человеку(, а есть такие, что хватаются за волосок, чтобы выжить 😭"
"Согласна, довели! 200%"
"А записка есть?"
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