Страшный инцидент произошел перед туберкулезной больницей в Дарницком районе Киева - выяснились подробности трагедии.

Вечером в воскресенье, 23 января, прозвучал выстрел на пороге больницы. Неизвестный мужчина, чья личность устанавливается, покончил с собой, выстрелив в голову. На место прибыли правоохранители. Детали и кадры появились в Фейсбук "Магнолия ТВ".

"На входе в отделение туберкулезной больницы мужчина достал огнестрельное оружие и попал себе в висок. Смерть наступила мгновенно. По виду погибшему 45-50 лет. При себе мужчина имел дорожную сумку", - говорится в сообщении.

Работники больницы отказались что-либо комментировать.

Делом занялись правоохранители, которым предстоит выяснить причины и обстоятельства такого поступка.

Тем временем украинцы в Сети выдвигают свои версии, обсуждая трагедию:

"Доводят людей до самоуничтожения"

"В связи с карантинами, все тубдиспансеры закрыты, это видно по окнам, везде темно, людей туберкулезных больше не лечат!.."

"Почему именно у этой больницы?"

"Ужас"

"Жить надоело человеку(, а есть такие, что хватаются за волосок, чтобы выжить 😭"

"Согласна, довели! 200%"

"А записка есть?"

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