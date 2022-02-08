Стали известны дополнительные подробности, касающиеся "экстремального деторождения"
О том, почему россиянка, по имени Ольга, проживающая в Дзержинске, все же решилась внезапно родить в канализационном коллекторе, Telegram-каналу "
Отметим, что помимо 2-х летнего ребенка, ставшего свидетелем рождения в канализации, у Ольги есть и 13-летний сын. А с новым "ухажером", Алексеем, который и стоял у люка, в ожидании пополнения семьи, девушка познакомилась в Сети. Также, немаловажно подчеркнуть - у пары есть где жить, а в канализационном коллекторе попросту была проведено "романтическое свидание", в итоге и закончившееся неожиданными родами.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
Единственный сын Софии Ротару заставил украинцев глотать слюнки: "Вкусно жить"
Победитель "Голосу країни" Лазановский вышел на связь и попросил помощи: "Вынужден буду..."
16-летняя дочь Оли Поляковой переборщила с выбором микро-купальника для отдыха: кадры
Оборвалась жизнь легенды российского кино, его сериалы известны всем: первые подробности
Видимо, инициатором "рандеву в канализации" и стал новый избранник Ольги, которого буквально на днях выпустили из колонии на условиях условно-досрочного освобождения, и, для того, чтобы и "удивить" новообретенную любимую, и было выбрано удивительное "место встречи". Помимо всего выше описанного, немаловажным является и то, что Ольге, по словам бывшего, "пофиг абсолютно на все - она нечистоплотная".
Из относительно положительных новостей: состояние здоровья младенца медики оценили как стабильное - ребенок весит 1,9 килограмма, а 2-летнего мальчика сейчас тоже оставили в больнице под наблюдением.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, как начинались "роды в канализации".
Также ранее мы информировали о том, что на автотрассе в "Киев - Чоп" грузовик насмерть сбил молодого человека.
А до этого наш портал сообщали о том, что в столице Украины перекрыли движение из-за столкновения автобуса и легкового авто.