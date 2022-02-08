Как закончились роды в канализационном коллекторе, и почем произошло именно, а не иначе.

Стали известны дополнительные подробности, касающиеся "экстремального деторождения"

О том, почему россиянка, по имени Ольга, проживающая в Дзержинске, все же решилась внезапно родить в канализационном коллекторе, Telegram-каналу " SHOT ", рассказал ее бывший возлюбленный, Андрей, не упустив несколько странных деталей, относительно воспитания детей, состава семьи роженицы, а также привычек неблагополучного семейства.

Отметим, что помимо 2-х летнего ребенка, ставшего свидетелем рождения в канализации, у Ольги есть и 13-летний сын. А с новым "ухажером", Алексеем, который и стоял у люка, в ожидании пополнения семьи, девушка познакомилась в Сети. Также, немаловажно подчеркнуть - у пары есть где жить, а в канализационном коллекторе попросту была проведено "романтическое свидание", в итоге и закончившееся неожиданными родами.

Видимо, инициатором "рандеву в канализации" и стал новый избранник Ольги, которого буквально на днях выпустили из колонии на условиях условно-досрочного освобождения, и, для того, чтобы и "удивить" новообретенную любимую, и было выбрано удивительное "место встречи". Помимо всего выше описанного, немаловажным является и то, что Ольге, по словам бывшего, "пофиг абсолютно на все - она нечистоплотная".

Из относительно положительных новостей: состояние здоровья младенца медики оценили как стабильное - ребенок весит 1,9 килограмма, а 2-летнего мальчика сейчас тоже оставили в больнице под наблюдением.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, как начинались "роды в канализации".

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