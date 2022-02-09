В поселке Дымер Вышгородского района города Киев мужчина нанес смертельные повреждения своей сожительнице. Об этом сообщает ГУНП в городе Киев на своей странице в Facebook.
Это случилось 16 августа 2021 года. В полицию обратились врачи, которые сообщили о госпитализации женщины в тяжелом состоянии. У неё были телесные повреждения.
Работники полиции смогли установить, что до того, как 48-летнюю женщину госпитализировали, 38-летний мужчина распивал с ней спиртные напитки. В результате у них возник конфликт, и мужчина нанес 4 удара кулаком в голову сожительницы. В итоге женщина пролежала без сознания несколько дней. А мужчина в это время выпивал спиртные напитки в этой квартире.
После того, как женщину забрали в больницу, она скончалась от полученных травм. Работники полиции задержали мужчину и 7 февраля направили в суд обвинительный акт.
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Следователи направили обвинительный акт в суд по ч.2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит срок до 10 лет.
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