В ходе расследования было установлено, что Сапожкова не покидала границы РФ и в Дубай не улетала. В это время страницы в социальных сетях от имени Ксении вел ее муж Попов.

Дело о жестоком убийстве "Мисс-Кузбасс-2010" 30-летней российской королевы красоты Ксении Сапожковой получило продолжение.

Ее супругъ, 36-летний Александр Попов, признался в убийстве жены и подробно рассказал правоохранителям все подробности преступления. Кроме того, он показал, где спрятал тело жены. Об этом пишет Starhit.

По словам Александра, убийство произошло на почве семейной ссоры. Однако, что именно послужило причиной скандала пока неизвестно.

Сначала Александр Попов сообщал, что тело своей супруги он расчленил и выбросил в реку, однако это оказалось неправдой. Тело жены чиновник скрыл недалеко от дома в лесополосе, где никто не ходит.

"Дошел до машины, взял лопату, вернулся, начал копать", — рассказал следователю мужчина.

31 января стало известно, что "Мисс Кузбасс" Ксению Сапожкову убили в Москве. 11 января ее муж Александр Попов, руководитель одного из отделов метро в Москве, заявил об исчезновении своей жены, сказав, что та еще в августе 2021 года улетела в Дубай на отдых и не вернулась.

В ходе расследования было установлено, что Сапожкова не покидала границы РФ и в Дубай не улетала. В это время страницы в социальных сетях от имени Ксении вел ее муж Попов.



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