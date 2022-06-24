Все произошло утром в пятницу, 24 июня. Выжить предателю не удалось.
О ликвидации Савлученко сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.
«У наших партизан еще одна победа — убит "начальник Департамента семьи, молодежи и спорта оккупационной Херсонской ВГА" Дмитрий Савлученко. Пророссийского активиста и предателя утром взорвали в авто в одном из дворов Херсона. Так будет с каждым предателем! Вместе к победе!", - рассказал представитель ОВА.
Впоследствии российские оккупанты подтвердили пропагандистским СМИ, что Савлученко погиб в результате "теракта".
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Последние минуты жизни Шатунова попали на камеру: страдал и не мог идти
Нефтебазу на Днепропетровщине тушили почти 5 дней: названо количество жертв и раненых
Оккупанты захватили еще два населенных пункта и пытаются окружить ВСУ: что изменилось на фронте
Рф готовится перебросить большие резервы, британская разведка сообщила детали: "Хотят охватить район..."
Отметим, Савлученко был членом молодежной организации "Новая Русь", пророссийским активистом из партии Шария. Был также на первом заседании "комитета по спасению области" вместе с другими коллаборантами.
Напомним, российский военный самолет упал и загорелся сразу после взлета.
Также сообщалось, что ВСУ уходят из Северодонецка - кадры последних боев.
Также Politeka писала, чем может обернуться потеря Северодонецка и Лисичанска для Украины.