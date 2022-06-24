Во временно оккупированном Херсоне взорвали автомобиль одного из самых известных местных коллаборантов – Дмитрия Савлученко.

Все произошло утром в пятницу, 24 июня. Выжить предателю не удалось.

О ликвидации Савлученко сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

«У наших партизан еще одна победа — убит "начальник Департамента семьи, молодежи и спорта оккупационной Херсонской ВГА" Дмитрий Савлученко. Пророссийского активиста и предателя утром взорвали в авто в одном из дворов Херсона. Так будет с каждым предателем! Вместе к победе!", - рассказал представитель ОВА.

Впоследствии российские оккупанты подтвердили пропагандистским СМИ, что Савлученко погиб в результате "теракта".

Отметим, Савлученко был членом молодежной организации "Новая Русь", пророссийским активистом из партии Шария. Был также на первом заседании "комитета по спасению области" вместе с другими коллаборантами.

Напомним, российский военный самолет упал и загорелся сразу после взлета.

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