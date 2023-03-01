Как сообщает у себя в Телеграм-канале военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, в результате "улучшения" у оккупантов получаются довольно сумрачные "изделия".

Коваленко добавил, что глядя на "изделия" россиян, видно, что истерия у них достигла апогея.

"Оккупанты в кустарных условиях устанавливают на свои танки, поверх динамической защиты, противокумулятивные решётки, в надежде на то... в надежде не совсем понятно на что, но видимо на, что-то да надеются. В общем, страх перед Leopard-2 порождает жуткие творения примитивного "гения"", - написал Коваленко.

"Еще фольги не хватает, тогда точно поможет",

"Шапочки из фольги вместо шлемофонов пусть оденут",

"Иконки нужны",

"Люки застой пусть заварят,очень помогает", - высмеяли "твороение" оккупантов украинцы в комментариях.

Напомним о "затишье перед бурей": эксперт рассказал, чего ждать на фронте в ближайшее время.

Оккупанты стянули огромное количество военной техники и живой силы к линии фронта, однако ситуацию они переломить не смогут.

Также напомним, что оккупанты могут готовить новый, очень мощный ракетный удар по Украине.

Кроме того, сообщалось, что Россия после Украины нацелилась на новую страну.