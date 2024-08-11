Сейчас у россиян дополнительные трудности, так как теперь переброска топлива займёт на несколько десятков часов больше.

Роман Свитан, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник Вооруженных сил Украины в запасе, сообщил о серьёзных осложнениях, с которыми столкнулись российские войска из-за операции в Курской области.

В Курской области на протяжении нескольких суток продолжаются интенсивные боевые действия. Реакция российской стороны на эти события фактически отсутствует, несмотря на то, что они уже привели к значительным проблемам для их военной логистики.

"Перерезание железной дороги в районе Суджи стало серьезным ударом для врага. Именно по этой линии шло топливо, которое поступало с Мозырского нефтеперерабатывающего завода в Беларуси. Почти весь произведённый на этом заводе дизель транспортировался на восточный фронт, однако теперь этот поток остановлен" - рассказал эксперт.

Свитан также отметил, что ещё одна железная дорога в этом регионе находится под огневым контролем украинских сил. Это создает для россиян дополнительные трудности, так как теперь переброска топлива займёт на несколько десятков часов больше.

Кроме того, одной из ключевых задач операции является перерезание энергоснабжения российских военных объектов. Удары по таким целям значительно ослабляют возможности врага.

Также эксперт заметил, Россия продолжает планировать ракетные удары независимо от того, что происходит на линии фронта. Например, недавняя атака на Киев, которая произошла в ночь на 6 августа, была осуществлена с использованием баллистических ракет и различных беспилотников. Эти беспилотники могли выполнять роль разведчиков, чтобы уточнить цели для последующих ударов.

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