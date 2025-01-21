Оккупанты за минувшие сутки, 20 января, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области.

Повреждены жилые частные и многоэтажные дома, об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, под удар попали три района:

Волновахский район, там повреждены частные дома в селах Великоновоселковской общины.

Покровский район, в Мирнограде повреждены 6 многоэтажек и 4 частных дома. В Покровске повреждены 3 многоэтажки и 3 частных дома.

Краматорский район, в Лимане ранен человек, повреждено 9 домов; в Дробышеве повреждены 5 домов, в Полтавке и Новой Полтавке Ильиновской общины повреждены по одному объекту.

В Константиновке ранен человек, повреждены 3 многоэтажки, 10 частных домов, 2 склада и линия электропередач.

В Иванополье поврежден дом, в Дружковском ранен человек, поврежден дом.

Бахмутский район, в Северске повреждено 12 домов. За сутки враг 23 раза обстрелял населенные пункты Донбасса, эвакуированы 50 человек.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона России: он оказался непростым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.