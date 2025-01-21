Російська армія в ніч проти 21 січня атакувала Україну ударними дронами, окупанти запустили більше ста безпілотників.

Як зазначають військові, у ніч проти 21 січня російська армія здійснила масовану атаку на Україну.

Ворогом було запущено 131 ударний дрон за напрямами Міллерово, Орел та Приморсько-Ахтарськ до РФ.

Також окупанти завдали удару чотирма балістичними ракетами "Іскандер", випущеними з Воронезької області.

У ніч на 21 січня РФ запустила 131 безпілотник і 4 балістичні ракети в Україну.

В результаті атаки 72 російських "Шахед" були збиті українською ППО, відомо, що були пошкоджені об'єкти інфраструктури та приватні будинки в Полтавській та Черкаській областях.

На Черкащині знищено 7 безпілотників, що призвело до пошкоджень інфраструктури.

На приватний будинок у Кременчуцькому товаристві впав ворожий безпілотник, спалахнула пожежа, є руйнування.

Внаслідок ворожої атаки на Полтавщину десятки мешканців опинилися без електропостачання.

Безпілотники ворога атакували Полтавську область у ніч проти 21 січня, уламками дронів пошкоджено будинки, автомобілі та лінія електропередач.

Як повідомила Полтавська обласна військова адміністрація, під час нічної атаки обійшлося без потерпілих, але є руйнування.

У Кременчуцькій громаді через падіння безпілотника на приватний будинок виникла пожежа.

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