18 березня Кабінет міністрів України на своєму черговому засіданні погодив призначення 9 з 10 голів районних у місті Києві державних адміністрацій.

Так хто ж чий протеже, та хто кому скільки «заніс» за призначення? Розглянемо більш детально, пише Політрада.

Не був погоджений на засіданні уряду лише кандидат на посаду голови Святошинської районної державної адміністрації — Трамбовецький Андрій Олександрович. Зараз Трамбовецький є виконуючим обов’язки голови Святошинської адміністрації, на цю посаду його, за допомогою мера Кличко, пролобіював однокласник Трамбовецького, народний депутат Микола Тищенко. На думку народного депутата VIII скликання Юрія Левченка, призначення Трамбовецького виконуючим обов’язки голови адміністраціі пов‘язано з тим що Тищенко став новим «смотрящим» по столиці від офіса президента, а саме від свого кума голови офіса Президента Андрія Єрмака, саме це і змушує Кличко допомагати Тищенку, щоб заслужити лояльність офіса президента та його голови Єрмака.

Розглянемо тепер інші кандидатури погоджені Кабінетом міністрів:

Голосіївська адміністрація — Садовий Сергій Миколайович, людина мера Києва Віталія Кличка, зараз виконуючий обов‘язки голови адміністрації, займав посаду головиГолосіївської адміністрації з 2006 по 2010 роки, потім був директором департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА. Після Євромайдану працевлаштувався радником міського голови Віталія Кличка, з цієї посади він і повернувся до Голосіївської адміністрації. Для мешканців району та для народного депутата від Голосіївського району Олександра Юрченка таке лобіювання призначення регіонала часів Олександра Попова (екс-голови КМДА) виглядає дуже дивним та незрозумілим. Про це Олександр Юрченко заявляв на телеефірах та у засобах масової інформації.

Дарницька адміністрація — Лагута Ярослав Миколайович, людина мера Києва Віталія Кличка, з 2015 по 2019 роки був заступником голови Житомирської обласної державної адміністрації, на цю посаду він був призначений за протекцією колись впливового екс народного депутата Сергія Пашинського, виборчий округ якого знаходився саме на Житомирщині, саме Сергія Пашинського називали «смотрящим» за Житомирською областю за часів президента Порошенка. На зв‘язок Лагути з Пашинським вказує і той факт що саме в той час як в кінці 2019 року був заарештований Сергій Пашинський, Ярослав Лагута терміново залишив посаду заступника голови Житомирської обласної адміністрації та знайшовши собі нових покровителів у Київській міській державній адміністрації був призначений на посаду заступника голови — виконуючого обов‘язки голови Дарницької адміністрації.

Деснянська адміністрація — Шатірішвілі Давид Арчилович, людина голови офіса Президента Андрія Єрмака, підприємець.

Дніпровська адміністрація — Щербак Ігор Михайлович, людина голови офіса Президента Андрія Єрмака, безробітний, до 2015 року перший заступник голови Дніпровської районної державної адміністрації, був звільнений після скандалу у 2015 році коли мер Києва Віталій Кличко доручив звільнити першого заступника голови Дніпровського району Ігоря Щербака за «окозамилювання» у звітах про ремонт дитячих майданчиків.

Оболонська адміністрація — Фесик Кирило Олександрович, людина голови офіса Президента Андрія Єрмака, на теперішній час засновник, керівник та співвласник адвокатського об‘єднання «Мітракс» та ТОВ «Бюро адвоката Фесика». Попри кар‘єру успішного адвоката Кирило Фесик абсолютно не має досвіду у сфері державного управління, або місцевого самоврядування. За інформацією з джерел у Київській міській державній адміністрації кошти зібрані зі схем в районі будуть розподілятись у пропорції 50% — офісу президента, 35% — меру Віталію Кличку, 15% — голові адміністрації.

Печерська адміністрація — Кондрашова Наталія Михайлівна, людина голови офіса Президента Андрія Єрмака, на теперішній час заступник директора — начальник управління регуляторної політики та підприємництва Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації.

Дуже цікаво подивитися на кураторіів схем у комунальному підприємстві «Світоч», де через довірену особу, директора цього комунального підприємства виводить бюджетні кошти.

Стосовно посадових осіб КП «Світоч» слідче управління національної поліції міста Києва проводить розслідування кримінального провадження за фактами розкрадання бюджетних коштів. Розподіл коштів зі схем буде також відбуватись за пропорцією 50% — офісу президента, 35% — меру Віталію Кличку, 15% — голові адміністрації.

Подільська адміністрація — Смирнов Віктор Володимирович, людина мера Києва Віталія Кличка, на теперішній час голова Подільської районної державної адміністрації, за інформацією є креатурою та близьким другом заступника голови Київської міської державної адміністрації Мондриєвського Валентина Миколайовича, який до 2018 року обіймав посаду голови Подільської адміністрацї. Обидва разом в період з 2007 по 2010 роки працювали помічниками міністра оборони України Юрія Єханурова. З тих пір і продовжується їх шлях пліч-о-пліч. Інформацію що Смирнов є креатурою Мондриєвського підтверджують і працівники подільської адміністрації, які кажуть що Мондриєвського головував та проводив наради в адміністрації вже тоді коли не був головою адміністрації.

Солом‘янська адміністрація — Чечотка Ірина Романівна, людина мера Києва Віталія Кличка, на теперішній час керівник Київської міської прокуратури #9 ( Солом‘янський район). Багаторічний керівник прокуратури солом‘янського району, людина яка працювала керівником прокуратури за часів Януковича та безпосередньо фальсифікувала кримінальні справи проти майданівців, фігурант багатьох журналістських розслідувань щодо незаконного збагачення та закриття багатьох кримінальних справ, людина яка б мала підпадати під дію закона про люстрацію, як керівник прокуратури часів Януковича, зараз очікує призначення головою адміністрації району, дуже несподіване рішення керівників країни.

Шевченківська адміністрація — Гаряга Олег Олександрович, людина мера Києва Віталія Кличка, діяючий голова Шевченківської адміністрації, на цю посаду він був призначений в 2014 році змінивши на цій посаді нинішнього заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантєлєєва. Багаторічний соратник мера Віталія Кличка, та один із керівників Київської партійної організації партії «Удар». Під час роботи Олега Гаряги на посаді голови, адміністрація постійно опинялася у центрі корупційних скандалів, першого заступника Гаряги Віктора Андрєєва декілька разів арештовували за хабарництво, шахрайство у складі організованого злочинного угруповування. Але не дивлячись на беззаперечні докази про які заявляв у 2017 році тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко, Віктор Андрєєв продовжує працювати під керівництвом Олега Гаряги, в зв‘язку з чим виникає логічне запитання куди дивиться керівник коли у нього в адміністрації відбуваються такі речі та чи міг він бути не в курсі оборудок свого першого заступника.

За інформацією з джерел у Київській міській державній адміністрації кошти зібрані зі схем в районі будуть розподілятись у пропорції 50% — меру Віталію Кличку, 35% — офісу президента, 15% — голові адміністрації.

Отже ми бачимо, що керівництво районних адміністрацій було розділено між мером Віталієм Кличком та керівником офісу Президента Андрієм Єрмаком в пропорції 50 на 50 відсотків. Враховуючи що ще раніше за протекцією Єрмака був призначений керівник департаменту Київського міського благоустрою пан Олексій Кулеба, що підтвердив і сам мер Києва Віталій Кличко в телефонному інтерв’ю журналісту «Радіо Свобода» Михайлу Ткачу у журналістському розслідуванні під назвою «Хованки Єрмака: таємні зв’язки та приховані контакти глави Офісу президента», можемо зробити висновок, що всі ці призначення свідчать, що голова офісу Президента Андрій Єрмак та його кум народний депутат, а за сумісництвом «смотрящий» за Києвом Микола Тищенко знайшли спільну мову з мером Віталієм Кличком та отримали вплив на владу та на фінансові потоки у місті Києві.