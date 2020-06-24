Украина и США должны начать расследование переговоров между Петром Порошенко и Джо Байденом



Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил трижды Генеральный прокурор Украины, генерал-лейтенант налоговой милиции и Председатель Союза юристов Украины Святослав Пискун в эфире Politeka Online.

По его словам, уже опубликованные материалы - только отдельные части переговоров между политиками, и мы еще услышим много интересного.

"Было бы хорошо, если бы мы узнали больше, но то, что мы увидели и услышали, говорит о том, что бывший президент Украины Порошенко очень активно работал с демократами США. У них было единое понимание в том, что нужно делать в Украине. Я далекий от мысли, что это понимание было в пользу украинцев. Это было на пользу властям, олигархическим группам и политикам", - отметил бывший генпрокурор.

Пискун уверен, что Украина и США должны начать расследования этого дела.

"Эта международная коррупция должна быть расследована с обеих сторон. Нужно давать следственные поручения, а американцы должны их выполнить. Таким образом возможно создать прецедент расследования в судебном порядке синдиката политиков-коррупционеров", - считает он.

В противном случае все превратится в очередную пиар-кампанию.

Ранее мы рассказывали, что были обнародованы так называемые "пленки Деркача" с записью разговора Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом.

После того, как народный депутат Андрей Деркач обнародовал скандальные записи, Офис генпрокурора Венедиктовой внес сведения в ЕРДР по факту так называемых "пленок Деркача".

Расследование открыли по статьям Уголовного кодекса "Государственная измена" и "Злоупотребление властью или служебным положением".

Напомним, Зеленский рассказал, что будет после тайного разговора Порошенко с Байденом: "Ждет немало приговоров".

Как сообщала Politeka, Порошенко похвастался повышением тарифов на 100%, скандальная запись: "выше, чем требовал МВФ".

Также Politeka писала, что трагедия случилась у Порошенко, появились подробности и фото прощания