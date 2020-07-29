Предстоящие местные выборы в Украине могут обернуться катастрофой из-за России
Об этом в эфире Politeka On-line рассказал политический эксперт Тарас Семенюк(чтобы просмотреть видео, досколльте до конца).
«Думаю, без внешнего влияния тут не обойдется. Как мы знаем, это влияние, гибридная война с Российской Федерацией, заключается не только в том, чтобы вести ее каналами коммуникации. А и фактор присутствия страха в обществе. Поэтому думаю, что корень зла стоит искать именно иностранного фактора. Они пользуются тупос*ью людей, которые проживают тут. Отдельных персонажей. Для того, чтобы расшатать ситуацию в стране», — отметил он.
По словам Семенюка, выборы являются одним из «оплотов нестабильности» в Украине. Это могут использовать для дестабилизации в стране.
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«Местные выборы - это один из оплотов нестабильности, который хотят посеять в Украине. Но не нужно забывать, что у нас еще есть Донбасс. Есть партии, которые хотят "откусить свой электоральный пирог". Вы могли же заметить, что появляются такие себе "точки". Например, в Киеве», — подчеркнул он.
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