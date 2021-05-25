Политолог и экономист Юрий Атаманюк в программе « Politeka news » рассказал, как Украине удается экономически удерживаться. По его мнению, дело в том, что цена на энергоносители упала, но выросла на предметы нашего экспорта.

«Мы прошли (кризисы, - ред), потому что мировая конъюктура была благосклонна к Украине. Мы импортно-зависимая страна, через призму энергоносителей. Мы импортируем углеводороды и газ. Энергоносители упали в цене, а на предметы нашего экспорта, к сожалению, не производственного и промышленного, а сельскохозяйственного и железорудного, цены выросли в разы», - отметил Атаманюк.

Как отмечает эксперт, цена на железную руду выросла в два с половиной раза, выросло зерно на Чикагской бирже. По словам экономиста, несмотря на плохой прошлогодний урожай, аграрии получили валютной выручки больше, чем в хороший урожай.

«Это все помогло Украине макро-экономически удержаться, потому что разница от падения цены на энергоносители позволила сэкономить Украине 5 миллиардов долларов. Поэтому то, что там идет у нас бодание с МВФ, потому что нам не дали этот транш, так мы в два транша сэкономили за счет независящих от нас факторов», - подчеркнул эксперт.

По мнению экономиста, Украина ничего не развивает, но экономика все равно идет вверх. Как отметил гость программы, страны G20 впервые за долгое время вспомнили о продовольственных резервах Украины.

Напомним, для Politeka Атаманюк объяснил, откуда у украинцев иммунитет к кризисным явлениям .