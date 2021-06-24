Муссолини предвещал миру фашистскую Европу. Так в своем блоге «Исторические хроники» заявил политолог Руслан Бизяев и рассказал об идеях Муссолини в первые годы у власти и об утверждении итальянского фашизма в 30-х годах прошлого века.

Он рассказал, что в сентябре 1932 года был составлен меморандум, в котором содержалось предложение о создании таможенного союза дунайских стран, а также Германии, Италии и Чехословакии, а в октябре 1932 года Муссолини выдвинул идею «нового политического порядка» вместо «слишком универсальной конструкции, дискредитировавшей себя», в лице Лиги Наций.

«В наиболее концентрированном виде идеи Муссолини получили развитие в «пакте четырех» - политическом альянсе Италии, Англии, Франции и Германии. Законченный вид проект этого соглашения приобрел в марте 1933 года. Через год к дополнению политической комбинации в виде директората четырех стран Муссолини предложил идею создания «Соединенных штатов Европы» и «Европейского экономического союза», создание которых подразумевало экономическое сближение», - говорит Бизяев.

По его словам, предполагалось, что каждый участник «директората четырех» будет располагать собственной организацией «международного единства» - колониальной империей. Однако ни «пакту четырех», ни проектам экономической интеграции «по Муссолини» по разным причинам так не суждено было реализоваться, добавил политолог.

«Интересно, что в первые годы нахождения у власти Муссолини не раз заявлял, что фашизм является уникальным феноменом итальянской культуры, а фашизм - «это не товар для экспорта». Однако его родной брат и ближайший советник Арнольдо Муссолини уже в октябре 1930 года говорил: «Фашистский дух - в качестве сущности новой цивилизации - универсален. Он основывается на трилогии: власть, порядок и справедливость. Нестабильная и неспокойная Европа, раздираемая внутренними разногласиями, не может найти спасение, кроме как в новом порядке. И по этой причине во всех странах мы сейчас видим прямые аналогии фашистскому движению», - рассказал Бизяев.

В начале 1930-х годов Муссолини стал опровергать сам себя, отмечает политолог. По его словам, дуче говорил, что фраза «фашизм - не товар для экспорта» не принадлежит ему, так как она слишком банальна. Бизяев отметил, что в высказываниях итальянского диктатора все чаще стала звучать мысль об «исторической неизбежности» распространения фашизма на весь мир. Наконец, говорит политолог, 27 октября 1930 года Муссолини заявил: «Я утверждаю, что фашизм в своей идее, доктрине, осуществлении универсален. Поэтому можно предвидеть фашистскую Европу, Европу, следующую в своих учреждениях доктрине и практике фашизма».

«В начале 1934 года Муссолини открыто заявил: «Начиная с 1929 года фашизм стал универсальным феноменом. Основные политические силы XIX века - демократия, социализм, либерализм - исчерпали себя. Новой политической и экономической формацией XX века есть фашизм. Фашизм есть идея и способ решения проблем не только в итальянском, но и в мировом масштабе», - рассказал Бизяев.

Напомним, Бизяев ранее рассказал об индустриализации в СССР в 30-х годах.

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