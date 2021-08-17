Украинскую экономику можно поднять, если использовать метод поднятия покупательной способности. Подробнее об этом рассказал экономист Юрий Атаманюк в своем блоге.

Прежде всего Атаманюк акцентирует на проблемах в микроэкономике Украины - это касается буквально каждой семьи. Попутно он вспоминает средства, которые Украине даст МВФ, и ставит резонный вопрос: «Вот конкретная семья учителя почувствует какое-то улучшение от 2,7 млрд долларов? Нет, это будет предмет очередного коррупционного скандала».

Поэтому эксперт делает вывод, что для улучшения экономической ситуации на уровне каждой семьи необходимо разработать экономическую программу и все деньги использовать в соответствии с ней. А выдавать средства населению, говорит он, - это также способ поднять экономику методом поднятия покупательского спроса.

Вместо этого власти, отмечает Атаманюк, больше внимания уделяют макроэкономике. По его словам, конъюнктура, что совершенно не зависит от Украины, неоднократно играет на руку государству, хоть оно этим и не пользуется.

В пример он приводит прошлогоднее снижение цены на энергоносители и увеличение в 2,5 раза на зерно и руду, экспортное сырье Украины. «Мы воспользовались этим, чтобы увеличить переработку сельхоз сырья или переработку руды? Нет, мы просто начали больше продавать и больше добывать», - констатирует экономист.

Итак, он заключает, что Украина потеряла хороший шанс, хоть увеличение объемов продаж и так улучшило внешний экономический баланс государства. Тем не менее, говорит эксперт, это касается макроэкономики, с которой у Украины и так все сбалансировано, а прежде всего нужно заботиться о микроэкономике.

Как сообщала Politeka, Атаманюк объяснил, как Украина может обогатиться на своей ГТС.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк убежден, что тарифы будут расти.



