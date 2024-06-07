Политический аналитик Александр Новохатский рассказал о настроениях украинцев сейчас и сколько их них серьезно относятся к войне с россией, а сколько – еще не поняли, что это за враг.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

По словам эксперта, они делят людей на три категории сейчас в Украине: те, которые никогда не будут воевать; те, которые не видят в россии врага; и те, которые засыпают и просыпаются с мыслю, как бы убить противника. Хотя, добавляет он, и эта градация перестала быть актуальной в тех условиях, в которых мы сегодня оказались.

«Где-то четверть – это те, которые готовы воевать и готовы убивать. Это очень много, это такой показатель, которого, наверное, нет ни в одной европейской стране. Очень, конечно, плохой показатель, это около 30% тех, которые не видят в россии врага. Около 30%, может быть, чуть больше, которые не видят до сих пор в россии врага. То есть они до сих пор считают, что, может быть, при каких-то определенных условиях мы можем дальше жить, закрыть глаза на то, что было, не обращать ни на что внимания и прекрасно существовать», - рассказывает Александр Новохатский.

И остальные под 40%, продолжает он, - это люди, которые не готовы. Но это, добавляет эксперт, включая женщин, подростков и людей в возрасте, хотя все равно много людей, которые не воспринимают войну как угрозу, хотя они и донатят, и молятся за ВСУ, и переживают во время тревог, но это пассивная часть населения.

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