Для Украины сейчас уничтожение вражеского боевого потенциала имеет значительно большее значение, чем территории, и мы допускаем временную потерю нескольких населённых пунктов, которые находились в серой зоне и откуда люди были эвакуированы.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

Эксперт отметил, что с самого начала по достаточно слабой интенсивности боевых действий на Харьковском направлении было понятно, что это наступление врага имеет очень ограниченный характер с задачей отвлечь силы и средства ВСУ и, возможно, если сопротивление украинских сил обороны будет небольшим, немного продвинуться.

"Если посмотреть внимательно на карту, то можно увидеть, что противник даже не подошёл к линии основных укреплений сил обороны Украины, завяз в полосе обеспечения, для чего она собственно была предназначена. Но здесь нам удалось достичь даже большего, то есть остановить противника, даже не приближая его, не давая ему возможности приблизиться к линиям обороны Украины", – пояснил Сергей Грабский.

Эксперт добавил, что провал наступления оккупантов на Харьковщине имел и более серьезный результат: теперь можно говорить о том, что в этом году какой-то реальной угрозы для стран Балтии и Польши со стороны рф уже не будет.

"Потому что группировка, которая наступала на Харьковском направлении складывалась из войск Ленинградского военного округа, новосформированного оперативно-стратегическо объединения, поверьте мне, не назначенного для боевых действий против Украины. Они имели другие задачи, но сейчас им придётся переформатировать свои подразделения и восстанавливать их боеспособность", – отметил Сергей Грабский.

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