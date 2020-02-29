Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал о поставках оружия из России

Лидер Беларуси отметил, что он защищает Россию и ее народ. Но современное оружие им не поставляют.

"Но мы же выполняем и функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа России. Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие?", - возмущен Лукашенко.

Президент возмущен, что за это приходится платить большие деньги. А ведь белорусы умеют пользоваться оружием не хуже россиян.

"Мы умеем им пользоваться не хуже, чем россияне, но платим за это колоссальные деньги", - заключил белорусский лидер.

Напомним, Штаты объявили готовность снабжать Беларусь нефтью по конкурентным ценам. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео после переговоров с Александром Лукашенко в Минске.

"Мы провели длительную беседу по экономическим вопросам. Господин Лукашенко сказал, что у белорусов есть своя страна - суверенная и независимая, и они не могут быть частью какого-либо другого государства. Соединенные Штаты Америки хотят помочь Беларуси быть суверенным государством. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам. Мы самые крупные производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно, - обратиться к нам", – объявил Помпео.

Майкл Помпео также высказал мнение, что уже давно было пора провести визит госсекретаря США в Беларусь.

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