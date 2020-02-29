Считать Игоря Коломойского патриотом Украины было большой ошибкой, так как ни о каком патриотизме речь не идет и близко

Такое мнение выразил политолог Владимир Фесенко, пишет InfoResist.

Комментируя заявления олигарха Игоря Коломойского о необходимости геополитической переориентации Украины с Запада на Россию, по словам Фесенко, это не более чем шантаж. Целью его является изменить отношение США, ЕС и международных финансовых институтов к возможности возвращения «ПриватБанка» бывшему собственнику.

«Фантазии Коломойского о том, что в случае потепления двусторонних отношений Россия может предоставить Украине кредит размером в 100 млрд – «полная чушь». В доказательство своих слов он приводит взаимоотношения РФ и Беларуси.Лукашенко с боями, путем шантажа, в рамках союзного государства выбивает у России кредит, экономическую помощь — это крайне тяжело. Я не припомню, чтобы Россия вообще кому-то давала 100 миллиардов кредит. Это абсолютно неадекватная оценка со стороны Коломойского. Даже удивительно, что он такие вещи не понимает», — говорит эксперт.

По словам Фесенко, олигарх неслучайно проговорил тезисы о необходимости отвернутся от Запада в интервью американскому изданию.

«Я думаю, что Коломойский таким образом пытается шантажировать Запад, поскольку и США, и Евросоюз категорически против каких-либо уступок Коломойскому по ПриватБанку. И вот Коломойский всеми этими пассажами, в том числе не только по поводу России, он же там говорит, что они меня изображают таким ужасным кукловодом, мол, доиграетесь – таким и стану, тогда всем мало не покажется. Поэтому он пугает. И это очевидный шантаж», — отметил он.

Политолог убежден, что ошибочно считать Коломойского патриотом, который «защищал Украину в 2014 году».

«Он не Украину защищал, он защищал свои бизнес интересы в Днепропетровской области. Это все. Поэтому ни о каком патриотизме не идет речь и близко», — отметил он.

Ранее мы писали, Коломойский поразил заявление про мир с оссией Росси Россией и Путиным.

"Дайте пять, десять лет, и кровь забудется. В 2014 году я показал, что не хочу быть с Россией. Я объективно описываю, что я вижу и куда идут дела," - подытожил миллиардер.

Также Коломойский сообщил, что Россия может покрыть недостаток денег от МВФ, который толкает Украину на антикоррупционные реформы.

"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги," - заявил бизнесмен.

Напомним, Путин избавился от "правой руки" ради новой стратегии по Украине, раскрыты детали.

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