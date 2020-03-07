Неуверенность президента Владимира Зеленского в себе и разочарование народа в новой команде способны образовать взрывную смесь

Такое мнение на своей странице в Фейсбуке выразил политолог Михаил Басараб, передает Politeka.

По его словам, за то время, что Украиной управляет новая команда, в кругу осведомленных в политике людей уже не раз звучал вопрос о том, как поведет себя Зеленский, если его рейтинг стремительно полетит ниже плинтуса, все инициативы потерпят крах, а народ начнет его ненавидеть.

Когда аплодисменты закончатся, Владимир Зеленский выберет один путь из двух: не выдержит и сбежит или применит насилие.

При этом Бесараб отмечает тот факт, что Янукович использовал силой вариант через уверенность в своей силе, имея под ногами хорошо структурированную и твердую основу, которая строилась не один год и работала, как часы.

С Зеленским ситуация куда непредсказуемее.

«Уже сейчас понятно, что и авторитарная модель, которую строят под Зеленского, будет смешной пародией на монолитную систему Януковича. Жестокость Зеленского будет обусловлена ​​ощущением своей слабости. Жестокость слабого человека всегда страшнее, непредсказуемым, коварная. Слабак не просто применяет ее к оппоненту, а компенсирует чрезмерной жестокостью слабость и неуверенность в себе. В таких случаях есть проблемы с чувством меры и определенных рамок», – пишет политолог.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский пообщался со своим предшественником Петром Порошенко

Разговор состоялся в Верховной Раде возле президиума перед заслушиванием вопроса назначения нового состава правительства в чруде, 4 марта. Соответствующие кадры появились в сети. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

В президиуме парламента завязалась беседа между Сергеем Рахманиным, Ириной Геращенко, Дмитрием Разумковым, Русланом Стефанчуком и Владимиром Зеленским. Позже в президиум подошел Порошенко. Сначала он слушал.

Когда депутаты покинули президиум, к Владимиру Зеленскому подошел Петр Порошенко и несколько минут с ним разговаривал. О чем именно говорили политики неизвестно, однако по итогам разговора они пожали друг другу руки.

Заметив, что Порошенко и Зеленский ведут разговор, Разумков даже отвел глаза.

Напомним, таинственно исчез кандидат в министры, который отказал Зеленскому, ситуация на пределе.

Как сообщала Politeka, новый министр сильно осрамился перед Зеленским: «Агент Кремля, быдло».

Также Politeka писала, что Зеленский подсунул украинцам нового премьера: "Зарплата больше 2 млн".