Неуверенность президента Владимира Зеленского в себе и разочарование народа в новой команде способны образовать взрывную смесь
Такое мнение на своей странице в Фейсбуке выразил политолог Михаил Басараб, передает Politeka.
По его словам, за то время, что Украиной управляет новая команда, в кругу осведомленных в политике людей уже не раз звучал вопрос о том, как поведет себя Зеленский, если его рейтинг стремительно полетит ниже плинтуса, все инициативы потерпят крах, а народ начнет его ненавидеть.
Когда аплодисменты закончатся, Владимир Зеленский выберет один путь из двух: не выдержит и сбежит или применит насилие.
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При этом Бесараб отмечает тот факт, что Янукович использовал силой вариант через уверенность в своей силе, имея под ногами хорошо структурированную и твердую основу, которая строилась не один год и работала, как часы.
С Зеленским ситуация куда непредсказуемее.
«Уже сейчас понятно, что и авторитарная модель, которую строят под Зеленского, будет смешной пародией на монолитную систему Януковича. Жестокость Зеленского будет обусловлена ощущением своей слабости. Жестокость слабого человека всегда страшнее, непредсказуемым, коварная. Слабак не просто применяет ее к оппоненту, а компенсирует чрезмерной жестокостью слабость и неуверенность в себе. В таких случаях есть проблемы с чувством меры и определенных рамок», – пишет политолог.
Добавим, президент Украины Владимир Зеленский пообщался со своим предшественником Петром Порошенко
Разговор состоялся в Верховной Раде возле президиума перед заслушиванием вопроса назначения нового состава правительства в чруде, 4 марта. Соответствующие кадры появились в сети. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)
В президиуме парламента завязалась беседа между Сергеем Рахманиным, Ириной Геращенко, Дмитрием Разумковым, Русланом Стефанчуком и Владимиром Зеленским. Позже в президиум подошел Порошенко. Сначала он слушал.
Когда депутаты покинули президиум, к Владимиру Зеленскому подошел Петр Порошенко и несколько минут с ним разговаривал. О чем именно говорили политики неизвестно, однако по итогам разговора они пожали друг другу руки.
Заметив, что Порошенко и Зеленский ведут разговор, Разумков даже отвел глаза.
Напомним, таинственно исчез кандидат в министры, который отказал Зеленскому, ситуация на пределе.
Как сообщала Politeka, новый министр сильно осрамился перед Зеленским: «Агент Кремля, быдло».
Также Politeka писала, что Зеленский подсунул украинцам нового премьера: "Зарплата больше 2 млн".