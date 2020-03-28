Елена Зеленская пожаловалась на то, что ей перестало хватать времени после того, как она стала первой леди Украины

О том, как изменилась ее жизнь за последнее время, супруга Владимира Зеленского рассказала в интервью журналистам ТСН (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Зеленская подчеркнула, что ее новый статус не освободил ее от привычных домашних обязанностей. Разница лишь в том, что теперь у нее не всегда хватает на них времени.

«Готовлю, как все нормальные люди: омлетик, овсяночка, сырнички. Если не успеваю, то иногда бабушка помогает, иногда няня. Спасибо ей, что она у меня есть», - рассказала жена президента.

Она подчеркнула, что как матери и жене ей приходится решать определенные вопросы, однако из-за занятого графика, иногда это делать тяжело.

«И когда в течение недели я не нашла на это время, то должна найти его в субботу или воскресенье. Это элементарные вещи — заплатить за квартиру, купить ребенку новую одежду, запланировать отпуск, если он возможен, сходить на маникюр», - отметила Зеленская.

Украинцы бурно отреагировали на слова первой леди. Стоит отметить, что некоторых задело ее признание о нехватке времени на маникюр.

«Видно насколько это ей в тягость...Нужно было болото это?», «Да плевать мне на всех этих первых ледей! Почему бы этим ледям не посмотреть как живут на 1500 гривен в этой стране?», «Согласна, скромная хорошенькая! Но вот пусть вместо яблочек детям даст по куску мяса которого они не видят месяцами!», «У нас самая красивая и самая обаятельная первая леди! Президент тоже ничего», - пишут люди.

Напомним, ранее Елена Зеленская приоткрыла занавес личной жизни. В откровенном интервью первая леди рассказала о своих переживаниях в необычном для нее статусе, и из-за чего у нее происходят ссоры с Владимиром Зеленским.

По словам Елены, она старается как можно реже затрагивать дома вопросы о работе. И добавила, что у мужа тогда "портится настроение".

"О заявлениях я не могу его ругать. И мы пытаемся дома поменьше говорить о работе. Но, если мне захочется, я могу его поругать, да. Никто не запрещает", - подчеркнула Зеленская.

Напомним, Елена Зеленская в пальто ценой в пять минималок прогулялась по столице.

Как сообщала Politeka, Елена Зеленская затмила всех на важной встрече: "такой ее не видели уже давно".

Также Politeka писала, что фото Елены Зеленской в роддоме облетели сеть: о таких условиях украинкам только мечтать.