Министр инфраструктуры Владислав Криклий пожаловался на свою зарплату и позавидовал тем, кто получает больше

Представитель украинского правительства оказался недоволен размером своей заработной платы. Об этом политик рассказал в интервью Украинское Радио. По его словам, он зарабатывает «всего» около 40 тысяч гривен.

«Я за то, чтобы заместителям давать большую зарплату, коллегам, директорам департаментов, чтобы обеспечить их от любых плохих мыслей», - заявил Криклий.

Министр отметил, что руководители крупных украинских предприятий получают намного больше. Это показалось ему несправедливым.

«Когда приходят руководители больших предприятий, таких как "Укрзализныця", "Укрпочта", наши порты, у них зарплата в 10-20-30 раз больше, чем моя. Но уровень ответственности с моей стороны будет точно не меньше. Я считаю, что это несправедливо и этот вопрос нужно поднимать не только в правительстве, но и среди депутатов», - возмутился Криклий.

Стоит отметить, что он стал не первым нынешним министром, которого не устраивает размер его зарплаты. Ранее с похожими жалобами выступали министр развития экономики Тимофей Милованов и министр юстиции Денис Малюська.

Ранее мы рассказывали о том, что Владислав Криклий подобрал неудачную картинку, хвастаясь новостью о пилотном проекте, связанном с железной дорогой.

Так, у себя на странице в соцсети Фейсбук Криклий поделился информацией о запуске пилотного проекта в отношении допуска частных локомотивов на железнодорожных путях общего пользования.

Текст сопровождало фото, взятое рандомно из сети, в котором, как оказалось, и заключалась проблема. В кадре поезд, который еще в 2014 году был привлечен для перевозки тел погибших Boeing МН17. Напомним, что почти 5 лет назад самолет Boeing-777 был сбит в Донецкой области. В результате погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей.

Напомним, Криклий вляпался в дикий скандал из-за фото "поезда смерти".

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