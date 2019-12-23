На месте погружения президента РФ Владимира Путина было найдено минное поле времен Второй мировой войны

Эта новость стала топ-темой российских СМИ, передает Politeka.

Журналисты со ссылкой на главу Балтийского флота ВМФ РФ адмирала Александра Носатова сообщили, что в процессе подготовки и обеспечении погружения Путина на батискафе на дно Балтийского моря к месту гибели подводной лодки Щ-308 «Семга» были задействованы корабли, суда и инженерное подразделение Балтийского флота.

«На острове Гогланд саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен войны, а на морском дне экипаж тральщика «Александр Обухов» обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин, которые с помощью роботизированной подводной техники были уничтожены на месте», – рассказал он.

В сети эта информация вызвала массу саркастических комментариев и насмешек.

«На дне Финского залива перед установкой минного поля нашли Путина)», «А ведь это был реальный шанс... Погружение, минное поле...», «Не гестаповских, а украинских», «Меня больше беспокоит происходящее. Когда ВВ погружается, обычно какие-то события нехорошие происходят в это время. В прошлый раз митинг жестко подавляли, всех подряд гребли, пока он плавал. В этот раз что?», «Такое ощущение, что Путин сам боится своих выдуманных врагов. И чем дальше, тем больше врагов и тем больше страха», «Минное поле замаскированное под амфоры 13 века д. н. э», – пишут пользователи.

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