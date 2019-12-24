Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Запад и НАТО гарантами суверенитета Белоруссии

Такое заявление политик сделал в эфире "Эхо Москвы".



По его словам, Россия «прессует» Белоруссию, добиваясь интеграции, однако независимость страны обеспечена балансом сил с западными странами и НАТО, а если Россия попробует присоединить соседнюю страну, она окажется втянута в военный конфликт.



Такое высказывание президента Белоруси вызвало бурное обсуждение в сети. Многие обвинили его в игре на две стороны.



"И нашим и вашим за пятак спляшем)", " Батька цену набивает, от запада он не получит ни личного богатства, ни власти для сынка...", "Это он со страха.", "Бацка наглеет.", " При этом, если Украина вступит в НАТО, то это плохо... Что у старого в башке?", " Ну как всегда и Вашим и нашим...", " Такой старенький, а считать не умеет: жопа одна, стула два", " Блефует, старый шулер", " И рыбку съесть и нахер сесть. Пока у него больше второе получеться.", "Ненагибаемого нагнули?", - писали пользователи сети.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Россию в попытках забыть о Киевской Руси, а также о якобы "братстве" русского и украинского народов

По его словам, России не стоит делать вид, будто бы Киевской Руси не существовало. Он отметил, что Киев – мать городов и от этого нельзя уходить.



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