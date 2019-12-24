Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал о планах страны по покупке нефти и газа из Польши

Лидер Беларуси в интервью одному из российских СМИ сообщил, что если Россия установит очень большие цены на ресурсы, то он будет искать альтернативные варианты. Об этом пишет Politeka.

"Как можно организовать экономику, если мне говорят: 152 доллара должна быть цена на газ? Да она не может такой быть, потому что мы без таможенной пошлины торгуем. А на последних переговорах я вообще сказал, когда торговля эта пошла, по нефти особенно: хорошо, давайте ваши цены, мы будем платить. Но если российский рынок в 25 млн тонн нефти и в 22 млрд кубов газа уйдет куда-то, вы на меня не обижайтесь", – заявил Лукашенко в интервью.

Также лидер Беларуси добавил, что Москва пригрозила подорожанием нефти и газа для Минска, если последние уйдут с российского рінка.

"А я привел пример: когда вы начали "собачиться" с Украиной по транзиту газа, что вы сделали? Построили обход – Южный и Северный поток. Это десятки миллиардов долларов. Так что еще неизвестно, что будет дальше. Но вы начали это делать. Я точно так же поступлю, Владимир Владимирович. Я буду искать альтернативу. А ее все равно надо искать. И я это от руководства России не скрываю", – отметил президент Беларуси.

У Лукашенко есть альтернатива - Польша. Они предлагают покупать саудовскую или американску, что дашевле рынка в Гданске.

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