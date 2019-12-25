Президент Владимир Зеленский выступил на заседании Совета регионов

Во время речи гаранта о программе энергоэффективности один из чиновников громко рассмеялся. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В ответ Зеленский сказал, что понимает, как это "весело", однако люди мерзнут.

"Вы просто улыбаетесь, а людям очень холодно. Я потом скажу адрес именно вашего дома, чтобы люди к вам пришли и немного там погрелись", – сказал глава государства.

Затем гарант сообщил о важности участия регионов в программе энергоэффективности.

Напомним, Украина выбрасывает огромное количество энергетических ресурсов в буквальном смысле в воздух. Об этом заявил политолог Юрий Романенко.

Эксперт отметил, что энергоэффективность - это как раз то, "чего в Украине нет".

Отметим, на днях в Кабинете министров презентовали систему оценки эффективности работы глав облгосадминистраций KPI.

Среди критериев – повышение энергоэффективности коммунальных предприятий и замещение газа альтернативными источниками энергии, капитальный ремонт автодорог, количество детей в очереди в детские садики и другое.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский уволил главу Закарпатской области Игоря Бондаренко и главу Львовской области Маркияна Мальского во время совещания. По словам главы государства, он не увидел эффективности их работы.

Также сообщалось, что Зеленский подумывает разогнать весь Кабинет министров во главе с премьером Гончаруком.

При этом в Офисе президента рискуют столкнуться с отсутствием замены для уволенных.

"Не вопрос уволить - вопрос, кто придет дальше делать работу. Профессиональных и незапятнанных людей в стране не осталось", – сообщает источник.

Напомним, рейтинг украинского президента Владимира Зеленского в 62% не совсем соответствует действительности.

Такое мнение высказал лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий во время интервью телеведущему Андрею Пальчевскому.

По словам Билецкого, он не встречал не единого украинца, который подтверждал бы удачность своего выбора.

Напомним, у Зеленского жестко поставили Путина на место

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